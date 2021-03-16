Конкурс имени Юрия Левитана объявил свое экспертное жюри

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. В состав жюри конкурса вошли известные российские журналисты, теле- и радиоведущие, медиаэксперты.

© Sputnik / Георгий Петрусов Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР Юрий Борисович Левитан

Среди них - генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев; известный российский журналист, телеведущая Арина Шарапова; российский журналист, писатель, радиоведущий Армен Гаспарян; генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; российский журналист, телеведущий Эрнест Мацкявичюс; популярный блогер, певица и актриса Аниса Муртаева; российский журналист, телеведущий, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений Ревенко; российский журналист, радиоведущий, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik Алексей Орлов; российский писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий Пучков; знаменитый диктор и телеведущая, легенда, лицо и голос страны Анна Шатилова.

Члены жюри поделились своими ожиданиями от конкурса и рассказали, почему они решили принять участие в жюри.

Евгений Ревенко, российский журналист, телеведущий, депутат Государственной Думы:

© Sputnik / Максим Блинов Депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко

"Это очень важное и нужное начинание, которое отвечает нашему времени. Мы в той стадии развития нашего общества, когда мы должны ответить на вопрос, кто для нас является героем нашего времени, определить это для себя. У каждого поколения и у каждого времени свои герои. Нет лучше подвига, чем отдать жизнь свою за други своя. Вот таких людей мы называем героями. Это наши современники, которые готовы к самопожертвованию, которых никто не заставляет, но они идут в "красную зону" и спасают жизни других. Это наши ребята, которые борются со злом XXI века – терроризмом. Это наши спортсмены, которые прославляют российский спорт. Это наши врачи и учителя, которые каждый день посвящают свою жизнь людям. Фразы наших героев - Магомеда Нурбагандова "Работайте, братья!" и Романа Филиппова "Это вам за пацанов!" - теперь известны каждому, и мы гордимся ими. О таких героях мы обязаны говорить, чтобы молодые люди понимали, что среди них есть такие же ребята, способные сделать шаг за пределы своих возможностей и пожертвовать собой ради других".

Аниса Муртаева, популярный блогер, певица и актриса:

"Конкурс имени Юрия Левитана напоминает нам, что герои среди нас. Они не сдаются и каждый день своей жизнью показывают пример нам всем. Эта тема особенно близка для меня. Мой младший брат родился с легкой формой аутизма, ему 18 лет, и он многому научил меня и учит каждый день. Я поражаюсь искренности, доброте и незлопамятности этого человека. Считаю, что мы не должны забывать и о таких людях, которые, несмотря на личные трудности, остаются открытыми, добрыми и вдохновляют на добрые дела всех нас".

Армен Гаспарян, российский журналист и радиоведущий на радио Sputnik, блогер, писатель, публицист:

© Sputnik / Vladimir Trefilov Армен Гаспарян

"Вот о таких незаметных героях чрезвычайно важно говорить. Это не только хорошая возможность еще раз рассказать о тех людях, которые живут рядом с нами и делают добрые поступки, но и возможность простимулировать людей к такого рода поступкам. Идея конкурса очень хорошая, потому что Юрий Левитан - это наш Учитель. Я застал еще советскую школу радио, когда на его работе учили. Сейчас, конечно, радио значительно поменялось, но тем не менее, я считаю, что память о нем нужно сохранять любыми способами. Такой конкурс – это очень хорошая история, тем более если он откроет новые имена".

Эрнест Мацкявичюс, известный российский журналист, телеведущий:

© Photo : фонд «Гуманитарный мир» Эрнест Мацкявичюс на сцене фестиваля «Дорога на Ялту» в 2019 году

"Человек, выходящий к большой аудитории с экрана телевизора, из монитора компьютера или из радиоприемника, по определению должен быть не таким, как все. Да, безусловно, образ диктора и ведущего не так сакрален, как полвека назад, но все равно в представлении зрителя это люди особенные, обладающие некими специальными знаниями и, конечно, вызывающие доверие. Именно это последнее качество – способность вызывать доверие – навсегда останется главным критерием успеха в нашей профессии. Человека, которому доверяют ежедневно, будут пускать в свою квартиру – в свою гостиную, столовую и даже спальню. Из уст такого человека будут согласны принимать новости о событиях, происходящих вокруг, - и приятных, и драматических: от пандемии, санкций и ледяного дождя до победы российской футбольной сборной. Он должен уметь информировать, просвещать, убеждать, развлекать, успокаивать и, конечно, не оставлять зрителя равнодушным. Такие люди очень нужны другим людям и стране, и у нас эти люди есть. Я верю, что конкурс имени великого Юрия Борисовича Левитана поможет нам сегодня найти самых лучших, самых сильных и самых убедительных".

О конкурсе

Международный конкурс имени Юрия Левитана «Герои нашего времени» стартовал 4 марта. Журналисты и блогеры могут представить свои работы в четырех номинациях: "авторская телевизионная программа", "авторская радиопрограмма", "аудиоподкаст" и "видеоблог". Прием заявок продлится до 5 мая 2021 года. Подать заявку на участие и узнать подробности о конкурсе можно на странице проекта на сайте ria.ru.

Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы «Россия сегодня», приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвященных истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.

Информационными партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova