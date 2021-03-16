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вакцина AstraZeneca

Восемь летальных исходов расследуют в Италии после прививки АstraZeneca

© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (203)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210316/34005530/Vosem-letalnykh-iskhodov-rassleduyut-v-Italii-posle-privivki-AstraZeneca.html

По национальному плану вакцинации к лету для итальянских граждан будут доступны 20 миллионов доз в месяц.

КИШИНЕВ, 16 мар  – Sputnik. Восемь подозрительных смертей и четыре случая сильного ухудшения самочувствия после применения вакцины AstraZeneca зарегистрировали в Италии. Об этом заявил гендиректор Республиканского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Никола Магрини, пишет РИА Новости.

"Некоторые из них произошли много дней спустя после прививки. Поскольку ведутся следственные проверки, сроки затягиваются, и мы запустили срочный сбор данных и документации", — рассказал он в интервью газете la Repubblica.

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Использование вакцины AstraZeneca приостановили Франция, Италия и ФРГ
Магрини также отметил, что препарат безопасен. Так что получившим первую дозу не надо ничего предпринимать — только следить за самочувствием.

"Решение о приостановке приняли, потому что несколько европейских стран, включая Германию и Францию, предпочли прекратить вакцинацию после недавних единичных нежелательных явлений и предложили сделать перерыв для проверок, а затем начать заново. Это был выбор политического типа", — заверил гендиректор Aifa.

Молдова пока не будет приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca>>>

Согласно национальному плану вакцинации к лету в стране будут доступны 20 миллионов доз ежемесячно.

Вакцина AstraZeneca
© REUTERS / Yves Herman
СМИ раскрыли причину проблем с поставками вакцины AstraZeneca в Евросоюз
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что изучает случаи тромбоэмболических осложнений у пациентов в нескольких европейских странах после прививки AstraZeneca.

Тогда же начались расследования на Сицилии, где вскоре после введения англо-шведского препарата скончались три человека.

В понедельник прокуратура пьемонтского города Биелла наложила арест на партию этой вакцины из-за смерти учителя музыки после прививки.

Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Швеция,  Италия, Франция, Германия и Испания в итоге приостановили использование вакцины AstraZeneca.

ВОЗ рекомендует продолжать использовать препарат.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (203)

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