Гинцбург подробно рассказал о преимуществах вакцинации "Спутником V"

В Международном мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан прошел брифинг директора центра имени Гамалеи, речь шла о тех, кто уже привился и тех, кто только намерен вакцинироваться "Спутником V".

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. При встрече с возбудителем коронавируса антитела у привитых "Спутником V" вырабатываются на 2-3 день, человек полностью защищен от тяжелого течения болезни. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург на брифинге во вторник.

"При повторной встрече с возбудителем антитела и защитные свойства формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти – в течение нескольких дней. В течение буквально 2-3 дней… То есть те, кто провакцинировался, им гарантированно не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие", – сказал Гинцбург.

Кроме того, Гинцбург обратил внимание на то, что вакцинация разработанным в центре Гамалеи препаратом защищает от агрессивного британского штамма коронавируса.

"На сегодняшний день экспериментально проверено в том числе и в лабораториях нашего института, что "Спутник V", сыворотка, полученная от вакцинированных "Спутником V", прекрасно нейтрализует британский вариант возбудителя COVID-19", - сказал он на брифинге.

Исследование по защите от других штаммов идет, результаты могут появиться через одну или несколько недель.

Кроме того, на брифинге было подчеркнуто, что защитный эффект от тяжелых случаев при вакцинации "Спутником V" есть у всех привитых. Через три недели после второй прививки можно не волноваться.

"91,6% испытуемых дали положительный ответ на вакцину и были защищены от данного возбудителя. У оставшихся 7-8 с небольшим процентов испытуемых были незначительные проявления данной инфекции, довольно-таки в легких формах. При этом данный вакцинный препарат во всей выборке испытуемых... показал 100% защиту от тяжелых форм инфекции ", – заявил директор центра Гамалеи.

Гинцбург отметил, что защитный эффект "Спутника V" проявляется у всех вакцинированных, через три недели после вакцинации второй дозой нет смысла волноваться.

Кому противопоказана вакцинация "Спутником V"

Категорий людей, кому противопоказана вакцина "Спутник V" по здоровью – минимальное количество. Нельзя ее использовать только при тяжелых формах аллергии, заявил директор центра Гамалеи.

"Таких категорий людей минимальное количество, только люди с тяжелыми аллергическими заболеваниями, даже с осложнениями: отек Квинке и анафилактический шок. Те люди, у которых аллергия на определенные антигены - надо вакцинироваться", – отметил он, уточнив, что людям с аллергическими реакциями надо проконсультироваться со своим врачом перед вакцинацией и выбрать наиболее оптимальное время для прививки.

Затронул специалист и аспект употребления алкоголя после вакцинации.

"Алкоголь можно употреблять, а сильно выпивать не надо по той простой причине, что этиловый спирт подавляет в больших концентрациях размножение клеток, в том числе иммунной системы... Этиловый спирт является ядом не только для наших нейронов, но и для всех наших клеток, в том числе для клеток иммунной системы", - проинформировал Гинцбург.

Отвечая на вопрос, может ли вакцинированный человек стать бессимптомным носителем инфекции, специалист ответил, что при высоком титре антител после вакцинации "Спутником V" человек не может быть переносчиком коронавируса, при низком титре такое на какое-то время возможно.

"Если у человека высокие титры антител, то нет, если они понижаются, то на некоторое время человек может быть переносчиком данного возбудителя. Те, кто не являются вакцинированными, даже в процессе кампании по вакцинации должны обязательно использовать средства (защиты - ред.), потому что они не защищены", – отметил Гинцбург.

Когда планируется начать исследования "Спутника V" для детей

Подобные исследования планируется начать летом, заявил Александр Гинцбург. Он уточнил, что для детей, в зависимости от веса, придется уменьшать концентрацию препарата, вводить меньшую дозу.

При этом директор центра Гамалеи особо отметил, что у привившихся "Спутником V" летальных исходов не зафиксировано.

"Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных случаях, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" на очень большой выборке испытуемых не было обнаружено. Они все были защищены", — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что после второй дозы вакцины у человека возникает высокий иммунный ответ, а также образуется большое количество "клеток памяти", которые в короткий срок при встрече с патогеном нарабатывают необходимое количество защитных антител.

Гинцбург представил информацию, по которой в настоящее время количество произведенного вакцинного препарата - это уже превышает порядка 10 миллионов доз.

"Спутник V" — препарат, созданный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ.

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