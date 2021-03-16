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Логотип социальной сети Twitter на экране смартфона

В России через месяц может быть заблокирована социальная сеть Twitter

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210316/34009152/v-russia-cherez-mesyats-mozhet-byt-zablokirovana-sotsialnaya-set-twitter.html

Роскомнадзор заявил о возможности блокировки Twitter на территории России в случае невыполнения требований об удалении запрещенной информации.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Роскомнадзор рассматривает возможность полной блокировки Twitter в России, в случае если через месяц администрация соцсети не удалит запрещенную информацию, размещенную на платформе.

Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин в эфире Первого канала.

"Мы взяли паузу, в течение месяца будем наблюдать за реакцией Twitter на наши претензии", — добавил он.

По его словам, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети. При этом прямой диалог с руководством компании установить не удалось, пишет РИА Новости.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и части стационарных устройств в России, а также пригрозил блокировкой. Решение связано с тем, что сервис не удаляет контент, содержащий детскую порнографию, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также информацию об использовании наркотических средств.

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