Гагаузские предприниматели встретились в Москве с послом Молдовы в РФ

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Посол Молдовы в России Владимир Головатюк встретился с председателем Союза гагаузских предпринимателей Владимиром Валканом и с директором Института неотложной детской хирургии и травматологии Москвы Валерием Митиш.

Темами беседы стали вопросы поддержки бизнес-среды, сотрудничество с общественными организациями диаспоры, обмен студентами в области медицины.

Владимир Головатюк подчеркнул, что поддержка предпринимателей из Молдовы, а также решение проблем наших граждан на территории Российской Федерации являются приоритетными направлениями деятельности посольства. Посол Головатюк также отметил, что в ближайшем будущем планируется ряд рабочих визитов молдавских дипломатов в регионы России, где компактно проживают граждане Молдовы.

В свою очередь, лидер гагаузских предпринимателей заявил, что бизнесмены, уроженцы нашей страны, готовы внести свой вклад в развитие социальных, культурных и гуманитарных проектов в Молдове. Владимир Валкан рассказал также о гуманитарной помощи детям с юга Молдовы в рамках проекта "Первый портфель первоклассника", а также о гуманитарной программе "Рука помощи", которая была реализована в период репатриации граждан Молдовы.

Профессор Валерий Митиш подтвердил необходимость сотрудничества между Министерствами здравоохранения Молдовы и России, а также важность взаимодействия между высшими медицинскими учебными заведениями обеих стран.

В завершение встречи стороны договорились об организации круглых столов с привлечением молдавских предпринимателей, деятелей культуры, а также о совместном проведении социально-гуманитарных мероприятий.

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