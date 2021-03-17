Пока все спали: без футбола до апреля, ребенок-везунчик и 20 афтершоков

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. С 16 по 31 марта текущего года спортивные соревнования по футболу между детскими и юношескими командами для возрастных категорий U9-U19 в Молдове проводиться не будут.

Такое решение Федерация футбола республики (ФМФ) приняла, основываясь на рекомендациях Национальной комиссии по общественному здравоохранению в условиях пандемии.

Как отмечается на сайте ФМФ, также с 16 по 31 марта 2021 года не будут проводиться спортивные соревнования по женскому футболу в возрастных категориях U11, U13, U16, Seniors (Национальный дивизион).

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Чудесное спасение

В Китае охранник аэропорта перепрыгнул через перила, чтобы не дать ребенку упасть с эскалатора. Малыш побежал к лестнице, когда его бабушка замешкалась, проходя через турникеты, пишет РИА Новости.

Благодаря реакции сотрудника службы безопасности мальчик не пострадал. Позже родители ребенка приехали на вокзал, чтобы лично поблагодарить мужчину.

Землетрясение на Камчатке

Землетрясение магнитудой 6,5 и свыше 20 афтершоков магнитудой до 5,6 произошли на Камчатке. Подземные толчки ощутили жители Усть-Камчатска (силой до трех баллов), слабые толчки были в Петропавловске-Камчатском и Ключах. Сообщений и жертвах и разрушениях не поступало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Геофизическая служба Камчатки (@kbgsras)

По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки в 183 километрах от села Никольское. Эпицентр находился на глубине 61 километр. Его ощутили жители Петропавловска-Камчатского, Ключей и Усть-Камчатска.

Сообщается, что группы спасателей и пожарных исследуют здания в Усть-Камчатском на предмет повреждений.

День святого Патрика

Покровителя Ирландии ежегодно чтят в разных странах мира 17 марта. Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.

Мэвин Суккат – будущий святой Патрик – родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но юноша спасся из плена, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Позже он завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 430-х годах будущий святой начал свою миссию.

Барби-космонавт

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина стала прообразом для куклы Barbie, пишет РИА Новости. Компания представила игрушку с двумя костюмами: в скафандре и тренировочном комбинезоне.

"Самое главное, чтобы девочки знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе", — подчеркнула сама космонавт.

Купить куклу, однако, не получится. Ее можно будет выиграть только в конкурсе, посвященном 60-летию первого полета человека в космос.

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