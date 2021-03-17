Видео: крупное ДТП в Рязанской области: заведено уголовное дело

Не менее 17 человек получили травмы и обратились за помощью в результате аварии с участием рейсового автобуса, сообщили в МЧС.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после крупного ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Как передает РИА Новости, в ночь на среду на 226-м километре федеральной дороги М-5 в Рязанской области, в Спасском районе опрокинулся автобус Москва – Пенза. Причиной аварии мог стать занос. В салоне находились 58 человек. По разным данным, в медучреждения были доставлены от 17 до 18 человек. В Рязанской областной клинической больнице агентству сообщили о госпитализации шести пострадавших, двое из них поступили в реанимацию, остальные отпущены.

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки, в том числе по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Максимальная санкция - лишение свободы на 6 лет.

"Следственной частью СУ УМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), - говорится в сообщении. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.

В настоящее время движение на трассе восстановлено.

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