Видео: на территории России силами ФСБ предотвращен теракт

Задержанный признался, что хотел устроить теракт в одном из торговых центров в Адыгее, возбуждено уголовное дело.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. В Адыгее задержали сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, который готовил теракт, сообщили в ФСБ.

Как передает РИА Новости, это выходец из Центральной Азии, он признался, что собирался устроить взрыв в торговом центре. Дома у него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг запрещенной в России и ряде стран мира террористической организации ИГ, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".

© Sputnik / Russian Federal Security Service Задержание сотрудниками ФСБ террориста в Адыгее

В гаджетах задержанного было обнаружено "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста – поддельные миграционные документы.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористической атаке.

В 2020 году в России предотвратили больше 40 терактов. В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего атаку в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы.

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Семнадцатого февраля на юге страны задержали 19 исламистов "Ат-Такфир валь-Хиджры", которые планировали взрывы на Северном Кавказе. У них изъяли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.

Четвертого марта стало известно о задержании россиянина за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. У него обнаружили самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.

Через неделю в Махачкале уничтожили террориста, у него нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника".

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