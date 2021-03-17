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Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе

Конкурс памяти Андрея Стенина подводит первые итоги 2021 года

© Sputnik / Игнасио Амикони
Общество
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Тема:
Фотоконкурс Андрея Стенина (20)
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/11/34017528.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210317/34017743/Konkurs-pamyati-andreya-stenina-podvodit-pervye-itogi-2021-goda.html

В конце февраля Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина завершил прием работ и объявляет первые результаты 2021 года.

КИШИНЕВ, 17 мар  – Sputnik. В свой новый год конкурс вновь расширил географию участников – впервые в его истории работы прислали молодые фоторепортеры из Туниса, Таиланда и обеих Республик Конго.

Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Кейптауне
© Sputnik / Фандулвази Джайкло
В жюри конкурса Андрея Стенина-2021 вошли лидеры мировой фотоиндустрии

Всего на конкурс в 2021 году было подано порядка 4,5 тысячи работ из 70 стран мира со всех пяти континентов.

Абсолютными лидерами среди иностранных участников по числу присланных заявок стали фотографы Индии – их присутствие на конкурсе также выросло более чем на 40% в сравнении с прошлым годом.  Они по праву занимают первое место в ТОП-10 участников конкурса вместе с российскими фотографами, число работ которых увеличилось почти на 20%.

Выставка конкурса им. А. Стенина в Страсбурге
© Sputnik / Доминик Бутен
Выставка конкурса им. А. Стенина в Страсбурге

В пятерку лидеров вошли также репортеры из Ирана, Бангладеш, Италии и Китая. Вслед за ними идут журналисты Испании, Бразилии – фотографы этой страны увеличили число своих заявок практически вдвое в сравнении с прошлым годом, - и Франции. Замыкают список лидеров фоторепортеры из Германии и Мексики, разделив между собой 10-е место.

Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года
© Sputnik
Открыт прием работ на Конкурс имени Андрея Стенина 2021 года

Команда международного жюри конкурса начнет отбор лучших из лучших присланных работ в конце апреля. Шорт-лист конкурса будет объявлен 16 июня на сайте stenincontest.ru.

Церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Москве, тогда же стартует и мировое турне работ лауреатов конкурса им. Стенина.  По традиции роуд-шоу включает крупные выставочные площадки в десятке городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина
© Sputnik / Илья Питалев
Открытие выставки победителей Международного конкурса имени А. Стенина

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран, Организации Объединенных Наций (ООН).  С 2019 года выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов – талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Нью-Йорке
© Sputnik / Нэнси Сисель
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Нью-Йорке

Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24" , информационно-новостной портал Вести.Ru  и интернет-кинотеатр tvzavr

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA , Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper , медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.  

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Тема:
Фотоконкурс Андрея Стенина (20)

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