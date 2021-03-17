Еврокомиссар высказался за организацию производства в ЕС "Спутника V"

По словам представителя ЕК, России может потребоваться помощь в развертывании производства в Евросоюзе.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. "Спутник V" – хорошая вакцина, необходимо наладить ее производство в ЕС, и в этом России, возможно, потребуется помощь. Такого мнения придерживается еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает РИА Новости.

"Спутник V" – это, вероятно, хорошая вакцина. В России хорошие ученые, нет причин в этом сомневаться. Они передали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), посмотрим, будет ли она одобрена", – сказал он.

По его словам, России потребуется помощь в развертывании производства в ЕС.

"Я могу вам сказать, что, судя по всему, есть проблемы с производством (в ЕС) этой вакцины в настоящее время. Много запросов на производственные линии в Европе, но сейчас они загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором. Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве", – сказал он.

ЕК в среду предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса. Цель документа - облегчить перемещение жителей союза внутри ЕС.

"Прохождение вакцинации не будет является предварительным условием для поездки", – говорится в релизе ЕК.

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Европейский сертификат вакцинации будет бесплатно выдаваться людям, привитым от коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также вакцинами, разрешенными на национальном уровне. Сертификаты смогут получить граждане, вакцинированные препаратами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen (Johnson&Johnson), а также российским "Спутником V" или китайской Sinopharm.

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