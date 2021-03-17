Польза от AstraZeneca превышает риски ее использования – ВОЗ

Польза от препарата AstraZeneca превышает риски, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рекомендовать его для вакцинации от коронавируса, говорится в заявлении, предваряющим итоговую оценку ВОЗ безопасности вакцины.

Как отмечает РИА Новости, это происходит на фоне массовых отказов от использования вакцины.

"В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", – говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире. И пока четких указаний на прямую связь заболевания с вакциной нет.

© Photo : РИА Новости Использование вакцины AstraZeneca в мире

ВОЗ поддерживает постоянную связь с Европейским агентством по лекарствам и регулирующими органами во всем мире для получения последней информации о безопасности препарата.

Как ожидается, глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит свое решение по безопасности AstraZeneca в четверг, 18 марта.

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