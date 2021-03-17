Польза от AstraZeneca превышает риски ее использования – ВОЗ

Как отмечает РИА Новости, это происходит на фоне массовых отказов от использования вакцины.
"В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", – говорится в заявлении.
В организации подчеркнули, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире. И пока четких указаний на прямую связь заболевания с вакциной нет.
ВОЗ поддерживает постоянную связь с Европейским агентством по лекарствам и регулирующими органами во всем мире для получения последней информации о безопасности препарата.
Как ожидается, глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит свое решение по безопасности AstraZeneca в четверг, 18 марта.
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