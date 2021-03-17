23:23 17 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.17
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Эмблема ВОЗ, архивное фото

Польза от AstraZeneca превышает риски ее использования – ВОЗ

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (219)
4501
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0b/05/32350203.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210317/34020342/polza-ot-astrazeneca-prevyshaet-riski-ee-ispolzovaniya-who.html

Всемирная организация здравоохранения выразила свое мнение, учитывая недавнюю приостановку рядом стран ЕС вакцинации препаратом AstraZeneca.

Вакцина на фоне флага Евросою
© REUTERS / ado Ruvic
Европа мстит AstraZeneca
КИШИНЕВ, 17 мар  – Sputnik. Польза от препарата AstraZeneca превышает риски, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает рекомендовать его для вакцинации от коронавируса, говорится в заявлении, предваряющим итоговую оценку ВОЗ безопасности вакцины.

Как отмечает РИА Новости, это происходит на фоне массовых отказов от использования вакцины.

"В настоящее время ВОЗ считает, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски, и рекомендует продолжать вакцинацию", – говорится в заявлении.

В организации подчеркнули, что венозный тромбоэмболизм, выявленный у ряда пациентов после прививки AstraZeneca, является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире. И пока четких указаний на прямую связь заболевания с вакциной нет.

Использование вакцины AstraZeneca в мире
© Photo : РИА Новости
Использование вакцины AstraZeneca в мире

ВОЗ поддерживает постоянную связь с Европейским агентством по лекарствам и регулирующими органами во всем мире для получения последней информации о безопасности препарата.

Как ожидается, глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцины озвучит свое решение по безопасности AstraZeneca в четверг, 18 марта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (219)

По теме

Восемь летальных исходов расследуют в Италии после прививки АstraZeneca
Молдова пока не будет приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca
Использование вакцины AstraZeneca приостановили Франция, Италия и ФРГ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: запчасти для "терминаторов" – как создают человекоподобных роботов
«Наши выпускные костюмчики»: врачи из Пятигорска символично попрощались с ковидным корпусом
Видео: "Прощай, COVID!" – врачи из Пятигорска расстаются с ковидным корпусом
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться