ЕС будет стремиться к взаимному признанию COVID-сертификатов - источник

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. По мере открытия границ Европейский союз будет стремиться к взаимному признанию "коронавирусных" сертификатов с третьими странами. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС, передает РИА Новости.
"ЕС по мере открытия границ будет стремиться к взаимному признанию сертификатов COVID с третьими странами", – сказал он.
Со временем страны ЕС смогут расширить список вакцин в "коронавирусном" сертификате, даже за счет еще неавторизованных в ЕС препаратов, также отметил он: "Государства смогут расширить список вакцин, включать туда те вакцины, которые еще не были одобрены в ЕС".
В среду Еврокомиссия предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19. Они должны подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса. Документ нацелен на упрощение перемещения жителей союза внутри ЕС. Использование этих COVID-сертификатов будет приостановлено, когда Всемирная организация здравоохранения отменит международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения по коронавирусу.
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