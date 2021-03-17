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Паспорт ковид-вакцинации

ЕС будет стремиться к взаимному признанию COVID-сертификатов - источник

© AFP 2020 / JOEL SAGET
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (216)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210317/34020677/eurosoyuz-budet-stremitsya-k-vzaimnomu-priznaniyu-covid-sertifikatov-istochnik.html

Евросоюз заявляет о возможности объединения европейской системы документов о вакцинации с системами третьих стран.

КИШИНЕВ, 17 мар  – Sputnik.  По мере открытия границ Европейский союз будет стремиться к взаимному признанию "коронавирусных" сертификатов с третьими странами. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС, передает РИА Новости.

"ЕС по мере открытия границ будет стремиться к взаимному признанию сертификатов COVID с третьими странами", – сказал он.

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Источник пояснил, что есть возможность объединения европейской системы сертификатов с системами третьих стран. "Мы открываем этот инструмент для всего мира. Постепенно будут открываться возможности путешествовать в страны за пределами ЕС, то есть, будет возможность соединить нашу систему с системами третьих стран, которые соблюдают действующие у нас нормы. Мы работаем в этом направлении с международными организациями, такими как ВОЗ", – указал источник.

Со временем страны ЕС смогут расширить список вакцин в "коронавирусном" сертификате, даже за счет еще неавторизованных в ЕС препаратов, также отметил он: "Государства смогут расширить список вакцин, включать туда те вакцины, которые еще не были одобрены в ЕС".

В среду Еврокомиссия предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19. Они должны подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса. Документ нацелен на упрощение перемещения жителей союза внутри ЕС. Использование этих COVID-сертификатов будет приостановлено, когда Всемирная организация здравоохранения отменит международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения по коронавирусу.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (216)

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