Посол России: РФПИ и Минздрав Швейцарии контактируют по "Спутнику V"

По мнению дипломата, регистрация в Швейцарии "Спутника V" способствовала бы расширению возможностей страны по проведению эффективной кампании по вакцинации.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии с ноября прошлого года контактирует с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по вопросу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

"Федеральное ведомство здравоохранения Швейцарии отреагировало на наши предложения по вакцине "Спутник V" и с ноября прошлого года находится в непосредственном контакте с Российским фондом прямых инвестиций по этому сюжету", - сказал Гармонин.

По словам дипломата, регистрация в Швейцарии "Спутник V" способствовала бы расширению возможностей страны по проведению эффективной кампании по вакцинации ввиду объективного недостатка западных препаратов.

"Однако здесь мы сталкиваемся как с бюрократическими, так и политически обусловленными аспектами, которые не всегда способствуют нахождению быстрого решения, несмотря на, казалось бы, всю очевидность вопроса. Все мы помним, как поначалу вокруг "Спутника V" западные СМИ пытались сформировать негативный информационный фон, который в итоге был полностью дезавуирован авторитетными представителями мирового экспертного сообщества", - отметил Гармонин.

Дипломат при этом обратил внимание на то, что постепенно ситуация "выправляется", особенно после публикации данных о российской вакцине в авторитетном медицинском журнале Lancet.

"Так, первая швейцарская компания – Adienne Pharma & Biotech – уже заключила соглашение о производстве вакцины "Спутник V" на территории Италии. Хочется надеяться, что в данном случае, когда речь идет о спасении без преувеличения миллионов жизней, здравый смысл и конструктивный подход у наших партнеров все же возобладают", - добавил российский посол.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

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