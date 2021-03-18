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Французский режиссер Люк Бессон

СМИ: дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании закрыто

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210318/34026862/smi-delo-po-obvineniyu-lyuka-bessona-v-iznasilovanii-zakryto.html

Адвокат подавшей иск актрисы Санды Ван Рой выразил "изумление" принятым решением, отметив, что следователь не стал беседовать с девушкой.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Во Франции судебный следователь закрыл дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона. Об этом пишет портал Mediapart.

Харви Вайнштейн, архивное фото
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В мае 2018 года актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера. По словам 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В октябре 2019 года следствие было возобновлено.

Как сообщает Mediapart, судебный следователь уведомил о закрытии дела подавшую иск актрису.

Ее адвокат выразил "изумление" этим решением. Он утверждает, что следователь не стал беседовать с актрисой, не провел очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей.

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