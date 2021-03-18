Обнародованы имена 23 латышских агентов ЦРУ, в том числе карателей из СС

В докладе, который основан на анализе ранее рассекреченных документов ЦРУ, есть имена агентов, их оперативные псевдонимы и криптонимы, а также сведения о службе у гитлеровцев.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. После Второй мировой войны ЦРУ вербовало выходцев из Латвии, воевавших против Советского Союза на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС, и использовало их в подрывных акциях против СССР. Имена 23 из них содержатся в докладе фонда "Историческая память", представленном в четверг на площадке МИА "Россия сегодня", пишет РИА Новости.

В докладе "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ", который базируется на анализе ранее рассекреченных документов ЦРУ, значатся имена данных агентов, их оперативные псевдонимы и криптонимы, сведения о службе у гитлеровцев, а также информация о том, в каких операциях американской разведки они принимали участие.

В докладе сказано, что изучение документов ЦРУ, рассекреченных в соответствии с принятым в свое время в США "Законом о раскрытии нацистских военных преступлений", дало возможность выяснить фамилии 23 выходцев из Латвии, сотрудничавших с американской разведкой в конце 40-60-х годов.

"Разумеется, рассекречено далеко не все, и мы имеем дело лишь с небольшой частью общей картины. Однако даже имеющиеся данные весьма показательны", - говорится в докладе.

В исследовании, в частности, приводятся данные о сотрудничестве с ЦРУ латышского легионера СС Яниса Цирулиса, активно участвовавшего в массовых расправах над мирными гражданами, в том числе женщинами и детьми, в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области.

Уточняется, что особую роль среди этих агентов американской разведки играли участники организации "Ястребы Даугавы" (Daugavas Vanagi), в том числе члены ее правления. Она была создана после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере, ее филиалы находились в 12 странах Запада, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более девяти тысяч человек.

"Публикуемые в настоящем докладе сведения наглядно свидетельствуют о том, что подавляющее большинство латышских агентов ЦРУ в годы Второй мировой войны служили нацистам, многие из этих агентов были прямо причастны к преступлениям против человечности, в том числе к Холокосту, карательным операциям против мирного населения, блокаде Ленинграда", - говорится в докладе.

За последнее время российские правоохранительные органы, поисковики и историки в рамках проекта "Без срока давности" выявили много преступлений гитлеровцев против гражданского населения СССР.

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