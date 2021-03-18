Испанский парламент одобрил легализацию эвтаназии

Таким образом, Испания вошла в число стран, которые позволяют неизлечимо больным уйти из жизни таким способом.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Закон о легализации эвтаназии утвердил законодательный форум Испании, сообщают "Известия" со ссылкой на издание RTE.

"Эвтаназия станет новой услугой, которую в Испании будут оказывать лицам, страдающим тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, которые причиняют постоянные физические или психические страдания. Услугой помощи для ухода из жизни также смогут воспользоваться пожилые люди, потерявшие возможность передвигаться", — говорится в сообщении, которое цитирует агентство.

За принятие закона отдали 202 голоса депутаты нижней палаты парламента, 141 высказался против, двое воздержались. С предложением легализовать процедуру эвтаназии в стране выступили члены правящей Испанской социалистической рабочей партии. Закон вступит в силу в июне.

"Сегодня мы движемся к признанию прав человека, к более гуманному и справедливому обществу", — заявила министр здравоохранения страны Каролина Дариас.

Правоцентристская Народная партия и ультраправая партия "Голос" выступили против принятия закона, заявив, что оспорят принятое решение в Конституционном суде.

Отмечается, что в законе указаны довольно строгие критерии отбора людей, которые намерены пройти процедуру эвтаназии. Пациент должен являться гражданином Испании или законным резидентом, быть "полностью осведомлен о процедуре и принять сознательное решение", а также дважды, с интервалом в 15 дней, направить письменный запрос на операцию.

В настоящее время эвтаназия узаконена в таких странах Европы, как Голландия, Бельгия и Люксембург. За легализацию этой процедуры в конце января проголосовал также парламент Португалии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova