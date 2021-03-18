Палачи на пенсии: удастся ли наказать легионеров СС, сбежавших на Запад?

Российские ученые опубликовали доклад о нацистах из Латвии времен ВОВ. Некоторые из них живы до сих пор – избежать наказания им помогло сотрудничество с ЦРУ.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik, Данара Курманова. В международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" фонд "Историческая память" презентовал исследование "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ".

Как латышские нацисты участвовали в массовых убийствах во время Великой Отечественной войны? Кто помог им бежать в США? Читайте в материале Sputnik.

Кто ответит за убийства на Жестяной горке?

4 тысячи человек убили латышские союзники нацистской Германии в в специальном лагере в Новгородской области. Ломали ребра, нанося удары тупыми предметами, отрубали части тела, чтобы в конце концов расстрелять. Кто-то из фашистов-карателей жив до сих пор. Деревню Жестяная горка, где происходили эти преступления, называют "русским Освенцимом". Однако на самом деле лагерь был интернациональным. Сюда свозили военнопленных, которых нужно было убить в течение 2-3 дней. Только сразу после войны возле Жестяной горки обнаружили останки почти 4 тысяч человек, и захоронения продолжают находить до сих пор – в 2019 году поисковые группы нашли еще 500 жертв.

"Наше исследование началось случайно – с фотографии, - говорит директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков. – Она была опубликована в одном из латышских эмигрантских изданий в годы Холодной войны. На ней 8 человек – правление националистической организации "Даугавас ванаги" ("Ястребы Даугавы"), которая была создана в 1945 году бывшими латышскими легионерами СС. Впоследствии в эту организации вошли их родственники, и она существует по сей день".

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Фотография не была подписана. Но члена Латышского легиона СС, одного из главных палачей Жестяной горки Яниса Цирулиса историки узнали сразу. Установили по фото личность и еще одного карателя – Вилиса Хазнерса, которого обвиняли в причастности к холокосту. А в центре снимка – Вилис Янумс, основатель "Даугавас ванаги".

Всем им удалось бежать на Запад. Так, например, Цирулис остался жить в Западной Германии. Не удалось доказать и вину Вилиса Хазнерса, который спокойно умер в возрасте 83 лет. Почему? Многие легионеры сотрудничали с ЦРУ, объясняет Дюков.

От фашистов к ЦРУ

"Основой нашего исследования стали рассекреченные документы ЦРУ, - объясняет Александр Дюков. – 19 завербованных этой спецслужбой служили в подразделениях Латышского легиона СС или в полиции (сформированной Рейхом на оккупированных территориях – ред.). Семеро при этом стали членами "Даугавас ванаги".

Почему ЦРУ нужны были экс-легионеры СС? Для антисоветской пропаганды, считает историк. К тому же некоторым агентам удалось сохранить связь с людьми на территории СССР и через них получать информацию для разведки. В докладе ЦРУ фигурирует Роберт Штиглиц, бывший латвийский полицейский.

"В Риге имел в своем распоряжении тысячи полицейских и осведомителей. До сих пор поддерживает связь со многими из них: в Германии, России, Латвии и Финляндии", - написано в документе ЦРУ. Возможно, именно поэтому Штиглиц в 1961 году смог переехать в США, а многие другие агенты сменили фамилии, чтобы их не нашли со временем?

Дружба с убийцами

Причастность членов "Даугавас ванаги" к военным преступлениям против человечества доказана официально. И все равно в Латвии 16 марта с подачи этой организации отмечают день памяти Латышского легиона, отмечает Александр Дюков.

"Латвийские власти поддерживают эту структуру, - говорит он. - С представителями "Даугавас ванаги" встречается действующий министр иностранных дел и военные. Пять лет назад на памятных мероприятиях в честь 75-летия организации данной структуры присутствовала спикер Сейма Латвии. И, наконец, если вы откроете сайт "Даугавас ванаги", то обнаружите там благодарственное обращение действующего президента Латвии".

Пока латвийские политики общаются с людьми, оправдывающими нацизм, доклад фонда "Историческая память" может пригодиться Следственному комитету РФ, говорит Дюков.

"Дело в том, что убийство в Новгородской области признано актом геноцида, такое преступление срока давности не имеет, поэтому данное уголовное дело расследуется сейчас, - поясняет он. – Некоторые легионеры могут быть причастны к нему, и после доклада, возможно, их будет легче выявить".

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