Мексиканские власти выявили партию поддельного "Спутника V"

Отмечается, что поддельное вещество не имеет ничего общего с настоящей российской вакциной от коронавируса.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V". Информацию обнародовал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Власти Мексики изъяли партию вакцины, дизайн и упаковка которой являлись подделкой, имитирующей российскую вакцину "Спутник V". Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины "Спутник V", – говорится в сообщении.

РФПИ выразил благодарность правительству Мексики, таможенным органам и вооруженным силам страны за задержание нелегального груза.

"Попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата, как и сообщали на прошлой неделе российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники. Правительство Мексики остановило и предотвратило эту провокацию, направленную на дискредитацию вакцины "Спутник V" путем поставок ее подделки. РФПИ, Минздрав России и российские государственные структуры будут сотрудничать с властями Мексики в ходе расследования", - также отмечается в сообщении.

В августе министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи и производимую вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина "Гам-Ковид-Вак" имеет торговое наименование "Спутник V".

Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Основным преимуществом является эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Препараты на основе аденовируса человека массово применяются уже более 50 лет.

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