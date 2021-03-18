Франция вводит карантин в 16 департаментах

Правительство страны отметило ухудшение ситуации с коронавирусом, с начала пандемии число заразившихся перевалило за 4 миллиона.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Режим самоизоляции вводится в 16 французских департаментах, об этом объявил премьер-министр страны Жан Кастекс. Мера будет действовать с пятницы на четыре недели, но карантин будет более гибким, чем раньше, передает РИА Новости.

Some 16 départements in the Paris region, northern France but also the south east will go back into full lockdown from midnight on Friday to battle spiralling Covid-19 infection rates. https://t.co/1tjP16brd0 — The Local France (@TheLocalFrance) March 18, 2021

​Глава правительства отметил, что темпы распространения вируса ускорились, и проинформировал, что Франция переживает третью волну эпидемии.

"Ситуация ухудшается. Мы должны идти дальше, принимать более жесткие меры", - заявил Кастекс на пресс-конференции в четверг. "Новые массовые меры по сдерживанию эпидемии будут введены в действие с полуночи пятницы на четыре недели", - сообщил премьер-министр.

Меры будут касаться 8 департаментов столичного региона Иль-де-Франс, где отмечается особенно сильная нагрузка на систему здравоохранения, 5 департаментов региона О-де-Франс на севере страны и трех департаментов в Приморских Альпах.

Школы в этих департаментах будут по-прежнему открыты. А вот магазины, которые не относятся к списку первоочередных, закроются.

Перемещаться можно на 10 километров от дома. "Можно будет выйти из дома, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом или заняться спортом в течение дня, без каких-либо ограничений по времени, но со свидетельством и при условии нахождения в радиусе 10 километров от дома", - пояснил Кастекс.

Путешествия из одного региона в другой без веских причин будут прекращены на время действия карантина.

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Режим комендантского часа на всей территории страны будет оставаться в силе, но теперь он будет действовать не с 18.00, а с 19.00, сообщил премьер-министр.

C начала пандемии число заболевших во Франции превысило 4,1 миллиона, скончались более 91 тысячи человек. В четверг было зарегистрировано более 34 тысяч новых случаев.

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