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Люди в защитных масках проходят мимо магазина нижнего белья во время карантина в Ницце, Франция

Франция вводит карантин в 16 департаментах

© REUTERS / Eric Gaillard
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (232)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210318/34039525/Frantsiya-vvodit-karantin-v-16-departamentakh.html

Правительство страны отметило ухудшение ситуации с коронавирусом, с начала пандемии число заразившихся перевалило за 4 миллиона.

КИШИНЕВ, 18 мар  – Sputnik. Режим самоизоляции вводится в 16 французских департаментах, об этом объявил премьер-министр страны Жан Кастекс. Мера будет действовать с пятницы на четыре недели, но карантин будет более гибким, чем раньше, передает РИА Новости.

​Глава правительства отметил, что темпы распространения вируса ускорились, и проинформировал, что Франция переживает третью волну эпидемии.  

"Ситуация ухудшается. Мы должны идти дальше, принимать более жесткие меры", - заявил Кастекс на пресс-конференции в четверг. "Новые массовые меры по сдерживанию эпидемии будут введены в действие с полуночи пятницы на четыре недели", - сообщил премьер-министр.

Меры будут касаться 8 департаментов столичного региона Иль-де-Франс, где отмечается особенно сильная нагрузка на систему здравоохранения, 5 департаментов региона О-де-Франс на севере страны и трех департаментов в Приморских Альпах.

Анатолий Альтштейн
© Photo : из личного архива Анатолия Альштейн
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Школы в этих департаментах будут по-прежнему открыты. А вот магазины, которые не относятся к списку первоочередных, закроются.

Перемещаться можно на 10 километров от дома. "Можно будет выйти из дома, чтобы прогуляться, подышать свежим воздухом или заняться спортом в течение дня, без каких-либо ограничений по времени, но со свидетельством и при условии нахождения в радиусе 10 километров от дома", - пояснил Кастекс.

Путешествия из одного региона в другой без веских причин будут прекращены на время действия карантина.

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Режим комендантского часа на всей территории страны будет оставаться в силе, но теперь он будет действовать не с 18.00, а с 19.00, сообщил премьер-министр.

C начала пандемии число заболевших во Франции превысило 4,1 миллиона, скончались более 91 тысячи человек. В четверг было зарегистрировано более 34 тысяч новых случаев.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (232)

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