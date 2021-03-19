Что надо знать гражданам Молдовы, чтобы въехать на территорию Украины

Официальный Киев обновил перечень государств с высоким эпидемиологическим риском: что это значит, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Украина оставила Молдову в списке стран "красной зоны". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства здравоохранения соседней страны.

При этом республика поднимается все выше и выше в своеобразном антирейтинге стран с высоким эпидемиологическим риском. Если по состоянию на 5 марта Молдова занимала 24 строку этого списка с показателем в 378,5 случая на 100 тысяч населения, то сейчас уже 20 (с 471,3 случая на 100 тысяч населения).

© Screenshot / МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Украина обновила список стран с высоким эпидемиологическим риском – Молдова по-прежнему в него входит

Правила въезда на Украину

В посольстве Молдовы на Украине сообщили, что иностранные граждане могут въехать на территорию страны, в том числе с целью транзита, представив в обязательном порядке при пересечении границы страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и затраты во время пребывания на карантине.

При этом полис должен быть оформлен или украинской страховой компанией, или фирмой с представительством на территории Украины. Срок действия документа должен покрывать весь период пребывания на территории страны.

"На данный момент, по оценкам украинских властей, Молдова находится в списке стран с повышенным эпидемиологическим риском – "красной" категории", – уточнили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что граждане, которые приезжают из государств, входящих в "красную зону", либо находились там в течение последних 14 дней, при въезде на Украину должны представить на контрольно-пропускном пункте отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы и выданный на русском или английском языке. Если у человека нет на руках заключения, то ему необходимо уйти на 14-дневный карантин.

Альтернатива карантину, как пояснили в посольстве, – опция самоизоляции на дому, если человек дает согласие на установку приложения "Activ de acasă/Дій вдома" (для использования приложения необходимо использовать SIM-карту с украинским номером с кодом +380).

В то же время иностранные граждане, находящиеся на самоизоляции или на карантине на территории Украины, в течение 48 часов после пересечения границы могут сдать тест на COVID-19 (ПЦР) в местных авторизированных медицинских лабораториях. Со списком этих лабораторий можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья Украины.

"В случае проблемной ситуации просим обращаться в консульский отдел посольства Молдовы по телефону +380-44-521-22-79 или по e-mail: kiev@mfa.gov.md. В экстренных случаях можно позвонить по номеру посольства + 38 068 384 2016 (который активен 24/7, в том числе в WhatsApp и Viber)", – уточнили в молдавской дипмиссии.

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