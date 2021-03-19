Бухарест может уйти на карантин: что это значит

Румынские СМИ сообщают о возможном введении в Бухаресте строгих ограничений, которые будут действовать в выходные дни.

БУХАРЕСТ, 19 мар – Sputnik, Еван Рэуту. В Бухаресте могут ввести карантин на выходные. Такие меры могут последовать с будущей недели. Об этом сообщает ro.sputnik.md со ссылкой на Antena 3.

Возможно введение ограничений по французской модели на передвижение с 18.00 до 05.00. Также рассматривается предложение о закрытии торговых центров и спортзалов.

Есть и вероятность того, что могут ввести запрет на выезд из населенного пункта.

По данным источника, соответствующие предложения обсуждаются специалистами Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, Минздрава и МВД.

Такие же меры могут быть приняты и для уезда Ильфов.

К 19 марта в Румынии подтверждено 886 752 случая COVID-19. Всего зарегистрировано 798 985 выздоровевших, а также 22 020 летальных исходов из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova