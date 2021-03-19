18:41 19 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.24
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Румынская полиция

Бухарест может уйти на карантин: что это значит

© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (246)
16010
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/07/33900698.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210319/34046831/Bukharest-mozhet-uyti-na-karantin-chto-eto-znachit.html

Румынские СМИ сообщают о возможном введении в Бухаресте строгих ограничений, которые будут действовать в выходные дни.

БУХАРЕСТ, 19 мар – Sputnik, Еван Рэуту. В Бухаресте могут ввести карантин на выходные. Такие меры могут последовать с будущей недели. Об этом сообщает ro.sputnik.md со ссылкой на Antena 3.

Люди в защитных масках проходят мимо магазина нижнего белья во время карантина в Ницце, Франция
© REUTERS / Eric Gaillard
Франция вводит карантин в 16 департаментах

Возможно введение ограничений по французской модели на передвижение с 18.00 до 05.00. Также рассматривается предложение о закрытии торговых центров и спортзалов. 

Есть и вероятность того, что могут ввести запрет на выезд из населенного пункта.

По данным источника, соответствующие предложения обсуждаются специалистами Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, Минздрава и МВД.

Такие же меры могут быть приняты и для уезда Ильфов.

К 19 марта в Румынии подтверждено 886 752 случая COVID-19. Всего зарегистрировано 798 985 выздоровевших, а также 22 020 летальных исходов из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (246)

По теме

Румыния обновила список стран, для граждан которых действует карантин

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Попасть в мир Супер Марио: открытие парка аттракционов в Японии
Низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва
Видео: низшая точка в отношениях: Россия и США оказались на грани разрыва
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться