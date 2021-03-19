Канцлер Германии допустила закупки "Спутника V"

Если Евросоюз не будет закупать российскую вакцину "Спутник V", Германия может сделать это сама, заявила Ангела Меркель.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Европейцы должны использовать все вакцины, которые допустит на рынок лекарственный регулятор ЕС (EMA). И в том случае, если Европейский союз не будет сообща заказывать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", то Германия может самостоятельно начать закупку препарата. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

"Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем", — сказала она журналистам.

"Спутник V" занимает второе место в мире по количеству одобривших ее стран (это 54 государства). Российский препарат по этому показателю опережает AstraZeneca.

На рынке ЕС в настоящее время авторизованы четыре вакцины против коронавируса: от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), от Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), от AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и от Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов).

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