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Сбой у Facebook, Instagram, WhatsApp: сколько пользователей пострадало

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210319/34054028/Sboy-v-rabote-Facebook-Instagram-i-WhatsApp-skolko-polzovateley-postradalo.html

О проблемах с интернет-ресурсами сообщили жители целого ряда стран, сбой затронул тысячи людей во всем мире.

КИШИНЕВ, 19 мар  – Sputnik.  В работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщает РИА Новости.

​Отмечается, что неполадки и проблемы в работе соцсетей начались около 19 часов по кишиневскому времени. Сейчас практически все сервисы работу восстановили.

О проблемах с интернет-ресурсами сообщили жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. Россияне столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.

Социальная сеть Facebook на экране планешета
© Sputnik / Natalya Seliverstova
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По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook (90%) жаловались на работу сайта, 9% не смогли войти в социальную сеть.  

Больше половины пользователей Instagram (56%) жаловались на проблемы с загрузкой, 27% не могли войти в сеть, у 16% не работал веб-сайт. По данным на 19.24 с неполадками столкнулись 14,545 тысячи человек.  

У 95% пользователей WhatsApp не получилось подключиться к серверу, 2% пожаловались на сбои в работе веб-сайта, 1% — при авторизации. К 19.25 на работу WhatsApp пожаловались 4,471 тысячи пользователей. 

Это не первый подобный сбой: 8 февраля отмечались неполадки в работе WhatsApp, 25 февраля - Instagram, 26 февраля - Facebook. 

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