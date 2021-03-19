Сбой у Facebook, Instagram, WhatsApp: сколько пользователей пострадало

О проблемах с интернет-ресурсами сообщили жители целого ряда стран, сбой затронул тысячи людей во всем мире.

КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. В работе Facebook и принадлежащих ему Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщает РИА Новости.

#BREAKING Whatsapp, Instagram and Facebook Messenger down in major outage: Downdetector pic.twitter.com/k5TLeD3XwH — AFP News Agency (@AFP) March 19, 2021

​Отмечается, что неполадки и проблемы в работе соцсетей начались около 19 часов по кишиневскому времени. Сейчас практически все сервисы работу восстановили.

О проблемах с интернет-ресурсами сообщили жители Польши, Венгрии, Италии, Аргентины и других стран. Россияне столкнулись со сбоями в работе WhatsApp и Instagram.

По данным Downdetector, большинство пользователей Facebook (90%) жаловались на работу сайта, 9% не смогли войти в социальную сеть.

Больше половины пользователей Instagram (56%) жаловались на проблемы с загрузкой, 27% не могли войти в сеть, у 16% не работал веб-сайт. По данным на 19.24 с неполадками столкнулись 14,545 тысячи человек.

У 95% пользователей WhatsApp не получилось подключиться к серверу, 2% пожаловались на сбои в работе веб-сайта, 1% — при авторизации. К 19.25 на работу WhatsApp пожаловались 4,471 тысячи пользователей.

Это не первый подобный сбой: 8 февраля отмечались неполадки в работе WhatsApp, 25 февраля - Instagram, 26 февраля - Facebook.

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