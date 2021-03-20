В ВОЗ прокомментировали сроки возобновления международных поездок

Представитель ВОЗ порекомендовала даже вакцинированным людям во время поездок носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. В настоящее время трудно прогнозировать сроки возобновления международных путешествий, так как в мире увеличивается количество новых эпизодов заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такое заявления сделала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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"Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано", – сообщила Вуйнович, обратив внимание на то, что во многих странах не хватает вакцин.

Иммунизация путешественников, как считает представитель ВОЗ, способна привести к "неадекватным поставкам" препаратов для приоритетных категорий людей, которые относятся к группе высокого риска тяжелого течения заболевания.

Рост количества новых случаев заражения COVID-19 в Европейском регионе связан, по словам Вуйнович, не только с ослаблением мер общественного здравоохранения, но и с тем, что люди стали меньше соблюдать правила защиты.

Кроме того, представитель ВОЗ порекомендовала вакцинированным людям во время поездок носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

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Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта 2020 года. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, гуманитарные и санитарные рейсы. С августа прошлого года РФ начала разрешать полеты в некоторые страны. В настоящее время россияне могут улететь в Турцию, Танзанию, Египет, Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Сербию, Японию, Южную Корею, Эфиопию, Финляндию, Индию, Катар, Вьетнам, Сингапур, Азербайджан, Армению, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

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