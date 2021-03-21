После событий на митинге в Киеве полиция открыла уголовное дело

За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это уроженец Винницкой области.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, где в ходе митинга в субботу активисты облили здание краской и пытались поджечь двери, один участник задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции столицы Украины.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO У офиса президента Украины в Киеве прошла акция националистов

Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" (запрещенная в РФ экстремистская организация) Сергея Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание.

"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO У офиса президента Украины в Киеве прошла акция националистов

Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук.

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