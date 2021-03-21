После событий на митинге в Киеве полиция открыла уголовное дело

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, где в ходе митинга в субботу активисты облили здание краской и пытались поджечь двери, один участник задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции столицы Украины.
Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора" (запрещенная в РФ экстремистская организация) Сергея Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание.
"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук.
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