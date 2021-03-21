Врач: как COVID-19 влияет на зрение

Многие люди, переболевшие коронавирусом, жалуются на различные негативные последствия, в том числе на проблемы со зрением. В какой степени COVID-19 влияет на здоровье глаз, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Согласно медицинским исследованиям, COVID-19 влияет на здоровье глаз. Как и любая инфекция верхних дыхательных путей, включая простуду и грипп, коронавирус может вызывать раздражение оболочки глаза – состояние, называемое конъюнктивитом или красными глазами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) теперь причисляет это состояние к другим, более распространенными симптомам вируса, таким как кашель, лихорадка, потеря вкуса или обоняния.

"Хотя конъюнктивит встречается реже, он один из возможных симптомов COVID-19. Конъюнктивит может вызвать раздражение глаз, покраснение, зуд, выделения и образование корок вокруг глаз. Некоторые эксперты говорят, что этот вирус может существенно повлиять на зрение", – рассказал в комментарии Sputnik Молдова врач общей практики Юрие Кушнир.

"Важно делать 30-минутный перерыв как минимум каждые два часа. Мыть лицо и глаза холодной водой. Желательно есть как можно больше продуктов, содержащих витамины А и С, – морковь, абрикосы, ежевику, апельсины, манго, шпинат, тыкву, персики, миндаль, чтобы предотвратить появление вируса или проблем со зрением", – сказал медик.

По словам специалиста, пандемия коронавируса изменила способ обучения детей – из-за дистанционного образования увеличилось проводимое детьми, а также подростками время перед экранами компьютеров и гаджетов. Это может навредить зрению, привести к усталости глаз, головным болям и проблемам с концентрацией внимания. Чрезмерное использование экранов ПК или гаджетов может подвергнуть детей большему риску развития различных серьезных проблем со зрением.

В настоящее время в Молдове официально подтверждено более 214 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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