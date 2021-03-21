12:53 21 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.24
  • USD17.79
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.64
Поиск
Книга и очки

Врач: как COVID-19 влияет на зрение

© CC0 / Pixabay / HoliHo
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (264)
92 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210321/34061795/vrach-kak-covid19-vliyaet-na-zrenie.html

Многие люди, переболевшие коронавирусом, жалуются на различные негативные последствия, в том числе на проблемы со зрением. В какой степени COVID-19 влияет на здоровье глаз, читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Согласно медицинским исследованиям, COVID-19 влияет на здоровье глаз. Как и любая инфекция верхних дыхательных путей, включая простуду и грипп, коронавирус может вызывать раздражение оболочки глаза – состояние, называемое конъюнктивитом или красными глазами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) теперь причисляет это состояние к другим, более распространенными симптомам вируса, таким как кашель, лихорадка, потеря вкуса или обоняния.

"Хотя конъюнктивит встречается реже, он один из возможных симптомов COVID-19. Конъюнктивит может вызвать раздражение глаз, покраснение, зуд, выделения и образование корок вокруг глаз. Некоторые эксперты говорят, что этот вирус может существенно повлиять на зрение", – рассказал в комментарии Sputnik Молдова врач общей практики Юрие Кушнир.

Алла Токарчук
© Sputnik / Mihai Caraus
Токарчук: может ли человек, привитый от COVID-19, быть носителем вируса
По словам специалиста, пандемия коронавируса изменила способ обучения детей – из-за дистанционного образования увеличилось проводимое детьми, а также подростками время перед экранами компьютеров и гаджетов. Это может навредить зрению, привести к усталости глаз, головным болям и проблемам с концентрацией внимания. Чрезмерное использование экранов ПК или гаджетов может подвергнуть детей большему риску развития различных серьезных проблем со зрением.

"Важно делать 30-минутный перерыв как минимум каждые два часа. Мыть лицо и глаза холодной водой. Желательно есть как можно больше продуктов, содержащих витамины А и С, – морковь, абрикосы, ежевику, апельсины, манго, шпинат, тыкву, персики, миндаль, чтобы предотвратить появление вируса или проблем со зрением", – сказал медик.

В настоящее время в Молдове официально подтверждено более 214 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
Врач - о вакцинации: должна ли она быть обязательной

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 18 апреля.

Карантин и самоизоляция: что происходит в учебных заведениях Молдовы>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (264)

По теме

Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем
COVID-19 влияет на психику людей во всем мире - ВОЗ
В ВОЗ прокомментировали сроки возобновления международных поездок

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей
Как прошли белорусско-российские учения в Нижегородской области
Видео: как прошли очередные белорусско-российские учения
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться