Тревел-блогер рассказала, как экономить в путешествиях

Транспорт и проживание – на что в первую очередь надо обращать внимание в поездках и как определить лучший из возможных вариантов, рассказывает блогер.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Есть большое количество вариантов, как сберечь деньги в путешествии. Часть из них назвала в интервью радио Sputnik тревел- и фуд-блогер Анна Сатурова.

По ее словам, если цель туриста – пляжный отдых, то выгоднее покупать тур. А если же есть желание посетить крупный город и узнать о нем за 2‒3 дня, то дешевле сделать это самостоятельно.

Первая задача в таком случае ‒ минимизировать транспортные расходы. Если предстоит лететь самолетом, то разница в цене между рейсами различных авиакомпаний может быть существенной.

"Чтобы выбрать выгодные билеты, надо следить за ценами на сайтах-агрегаторах. Я люблю летать лоукостерами, в том числе и российскими, они в целом бюджетные, но нужно следить за нормами провоза багажа. Потому что многие покупают дешевые билеты, не смотрят нормы, а потом попадают на деньги. Обычно я путешествую с одним рюкзаком стандартного размера, он спокойно помещается по габаритам в указанные требования", – уточнила Сатурова.

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Другой важный момент – это проживание.

"Стоит бронировать не отели, а квартиры на сайтах-агрегаторах, сайтах по поиску жилья. Можно бронировать не целые квартиры, а комнаты, это выходит раза в три дешевле. Есть вариант хостелов, но смотрите рейтинг и отзывы. Можно пользоваться каучсерфингом – это вид съема жилья, когда ты приезжаешь и бесплатно у кого-то живешь, но надо относиться с осторожностью: бывают разные хозяева", ‒ пояснила тревел-блогер.

Сняв квартиру вместо гостиничного номера, по словам Сатуровой, можно сэкономить на еде, готовя ее, посетив заранее ближайший супермаркет.

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А еще, как отмечает блогер, выгодно путешествовать в компании: вместе можно арендовать вполне качественное жилье за весьма умеренные деньги.

Немало сэкономить можно и на передвижениях ‒ всегда скачивать карты, узнавать заранее об общественном транспорте, чтобы не тратить деньги на такси.

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