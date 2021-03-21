Здоровый сон: как правильно спать и как уснуть, если нестабильный график

Врачи рассказывают, в какой позе нужно спать, чтобы не навредить организму, и что не следует делать перед сном, чтобы легко засыпать.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Медик-невролог Евгений Соков рассказал, какая поза для сна наиболее полезна. По словам специалиста, лучше ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки – в этом положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими, отметил специалист в интервью российской газете "Аргументы и Факты".

Соков также обратил внимание на то, что не следует спать на животе, поскольку человек в это время поворачивает голову на бок, а это, в свою очередь, приводит к скручиванию артерий и вен на шее.

Кроме того, лучше нечасто спать и на спине.

"Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание", – объяснил врач.

А еще медик обратил внимание на то, что сон на слишком мягкой, тонкой либо очень высокой подушке или без нее вреден, так как происходит давление на сосуды, что может ухудшить отток крови от головы.

Эксперт отметил, что "плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости".

А еще, по словам Сокова, сон должен длиться не менее семи часов, независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с 22.00 до 06.00.

Руководитель Центра сомнологии КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики высшей категории Татьяна Сурненкова ранее давала рекомендации, как научить себя засыпать.

Если человек не соблюдает режим дня, использует гаджеты в вечернее время, пьет слишком много кофе, то это не бессонница, а просто нарушение гигиены сна, объяснила специалист. Бессонница проявляется, когда все условия для нормального сна созданы: нет шумных соседей, на улице тихо, в общем, все в порядке, но сна ни в одном глазу. Если нарушения сна присутствуют три раза в неделю на протяжении трех месяцев подряд, нужно обратиться к врачу, подчеркивает Сурненкова.

Заснуть "по щелчку невозможно", поскольку сон – максимально пассивный процесс. Но можно выполнить ряд рекомендаций. Вот некоторые из них:

Перед сном выключайте мобильный телефон: всплывающая реклама и негатив в интернете вызывают повышенную активацию нервной системы.

Давайте себе хотя бы небольшую, но регулярную физическую нагрузку перед сном, особенно если у вас сидячая работа. Возьмите за правило выходить из транспорта на остановку раньше, чтобы дойти пешком до дома. © Sputnik / Miroslav Rotari Лупушор: полезен ли дневной сон

Не ложитесь в постель, пока спать действительно не захочется. Лучше глубоко проспать два часа, чем пролежать в постели шесть часов, из которых большая часть времени уйдет на попытки заснуть.

Не наедайтесь. Многие, кто приходит с работы поздно, плотно ужинают. Лучше этого не делать: даже если вы быстро заснете, сон будет поверхностным и неполноценным. Перекус перед сном должен быть легким.

Если вы трудитесь посменно, лучше выбирать стабильный график – либо только ночной, либо только дневной: нежелательно работать "день-ночь" или "ночь-день".

"Употребляйте кофеин в первой половине ночной смены, – советует Татьяна Сурненкова. – Многие в течение всей ночи пьют напитки, содержащие кофеин, но это ухудшает дневное засыпание. Затем тонизируйте себя холодной водой, физической нагрузкой – побегайте на месте, попрыгайте. Это работает не хуже кофеина. Плюс в ночную смену всегда нужно пить много воды".

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После ночных смен максимально ограждайте себя от света: утренний свет – мощный стимулятор к тому, чтобы организм бодрствовал. По дороге домой лучше надевать черные очки и сразу ложиться спать.

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