Путин проведет совещание по вопросу наращивания производства вакцин

Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам наращивания производства вакцин. Об этом сказано в телеэфире канала "Россия 1".

Сообщается также, что на следующей неделе не исключена встреча главы российского государства с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей.

Также в эфире телеканала была озвучена информация о том, что на следующей неделе ожидается заседание наблюдательного совета проекта "Россия - страна возможностей".

Разработанная Центром имени Гамалеи российская вакцина "Спутник V" одобрена более чем в 50 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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