Израиль предоставил гражданам Молдовы право на бесплатную вакцинацию

В Израиле уроженцы Молдовы могут получить не только бесплатную прививку, но и документы с подтверждением вакцинации, в том числе "зеленый паспорт".

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Граждане Республики Молдова, которые находятся на территории Израиля, имеют право на вакцинацию и могут в любое время подать заявление на получение этой услуги бесплатно.

Об этом заявило посольство Молдовы в Тель-Авиве. По сообщению дипмиссии, граждане нашей страны, которые были вакцинированы или были больны и вылечились от COVID-19 в Государстве Израиль, могут получить три подтверждающих документа в электронном виде: Сертификат о вакцинации, "зеленый паспорт" и Сертификат о восстановлении.

Чтобы получить доступ к этим документам, необходимо зарегистрироваться на специальной веб-странице.

После заполнения заявки на указанный телефон приходит шестизначный код, который необходимо ввести в форму на сайте, после чего документ отправляется на электронную почту.

Израиль стал первой страной, которая ввела "паспорта вакцинации". Уже больше недели, как в Израиле сняли жесткие ограничения на посещение общественных мест, а также предприятий общепита, однако попасть в них можно только обладателям "зеленого паспорта". Документ выдается через неделю после получения второй дозы вакцины и действует шесть месяцев.

По состоянию на середину марта, в Израиле получили по две дозы вакцины уже более 47% населения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova