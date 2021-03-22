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Флаг Израиля

Израиль предоставил гражданам Молдовы право на бесплатную вакцинацию

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210322/34068625/izrail-predostavil-grazhdanam-moldovy-pravo-na-besplatnuyu-vakcinaciyu.html

В Израиле уроженцы Молдовы могут получить не только бесплатную прививку, но и документы с подтверждением вакцинации, в том числе "зеленый паспорт".

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Граждане Республики Молдова, которые находятся на территории Израиля, имеют право на вакцинацию и могут в любое время подать заявление на получение этой услуги бесплатно.

Об этом заявило посольство Молдовы в Тель-Авиве. По сообщению дипмиссии, граждане нашей страны, которые были вакцинированы или были больны и вылечились от COVID-19 в Государстве Израиль, могут получить три подтверждающих документа в электронном виде: Сертификат о вакцинации, "зеленый паспорт" и Сертификат о восстановлении.

Чтобы получить доступ к этим документам, необходимо зарегистрироваться на специальной веб-странице.

После заполнения заявки на указанный телефон приходит шестизначный код, который необходимо ввести в форму на сайте, после чего документ отправляется на электронную почту.

Израиль стал первой страной, которая ввела "паспорта вакцинации". Уже больше недели, как в Израиле сняли жесткие ограничения на посещение общественных мест, а также предприятий общепита, однако попасть в них можно только обладателям "зеленого паспорта". Документ выдается через неделю после получения второй дозы вакцины и действует шесть месяцев.

По состоянию на середину марта, в Израиле получили по две дозы вакцины уже более 47% населения.

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Теги:
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