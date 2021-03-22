Еврокомиссар высказался о перспективах использования "Спутник V" в Европе

Тьерри Бретон, отвечающий за внутренний рынок ЕС, заявил, что европейским регулятором уже одобрены четыре препарата и другие вакцины не понадобятся. Эксперты видят в этих словах "хорошую мину при плохой игре" в стремлении не допустить "Спутник V" на рынок Европы.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон высказал мнение, что ЕС не нуждается ни в российской, ни в какой-либо другой вакцине, так как в рамках объединения уже одобрены другие препараты.

"Поскольку мы – континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин – четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"... и другие препараты. Необходимо, чтобы эти (одобренные в ЕС вакцины – ред.) производились массово и массово же применялись", – заявил Бретон в эфире телеканала TF1.

В то же время ранее он говорил, что "Спутник V" – хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, и в этом России, возможно, потребуется помощь, сообщает РИА Новости. При этом он добавил, что сейчас приоритет отдается вакцинам, "которые производятся на европейской территории".

"Касаемо "Спутника V": у россиян проблемы с производством, и если им будет нужна помощь, поговорим об этом во втором полугодии", – сказал еврокомиссар". Он отметил, что с марта по июнь в страны Европы будет доставлено от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавируса. Предположительно, к "символической дате" – 14 июля – ЕС сможет достичь коллективного иммунитета, указал он.

В эфире радио Sputnik политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что в этих двух заявлениях еврокомиссара нет противоречия.

"В данном случае, когда он говорит о ненужности российской вакцины для Евросоюза, он не противоречит ранее сказанным словам, а пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Сейчас его устами говорит "Большая Фарма": развернулась серьезная конкуренция за большие рынки. ЕС – это огромный рынок: 500 миллионов граждан, значит, необходим миллиард доз вакцин. Сейчас четыре компании и так борются за европейский рынок. Пятую пускать туда и устраивать реальную конкуренцию им, наверное, не с руки. И Бретон сейчас выступает как представитель западных компаний, отстаивая в первую очередь их интересы", – считает Игорь Шатров.

О попытках не допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" рассказал и замглавы МИД РФ Александр Грушко на заседании круглого стола в Госдуме. По словам дипломата, в ЕС звучат политические заявления, которые вовсе не преследуют цель справиться с пандемией сообща.

"В Европейском агентстве лекарственных препаратов идет рассмотрение заявки на регистрацию российского препарата, его обращение в коммерческих целях. Но тем не менее, мы видим, что попытки не допустить использование "Спутника V" на территории Евросоюза продолжаются. Делаются политические заявления, которые нельзя интерпретировать иначе, как сугубо политизированные, не преследующие цель справиться с этим вызовом сообща", – сказал Грушко.

По его словам, такая ситуация вокруг вакцины "Спутник V" показательна. "Наша вакцина столкнулась с кампанией дезинформации, дискриминации, демонстративного игнорирования со стороны евроинститутов", – указал высокопоставленный российский дипломат.

Тем не менее, по его словам, "здравый смысл постепенно берет верх".

"Сегодня вакцина зарегистрирована отдельными странами-членами ЕС - в Венгрии и Словакии. Достигнута договоренность производства нашего препарата в Италии", – подчеркнул он.

Одобрением вакцин, которые используются в ЕС, занимается Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и ЕК. Они уже допустили четыре препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом Венгрия и Словакия, входящие в ЕС, разрешили использование на своей территории российского "Спутника V".

Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Этот препарат стал первой в мире официально одобренной вакциной от коронавируса SARS-CoV-2. Он создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Создатели опубликовали в научном журнале Lancet результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", подтвердившие эффективность вакцины. Разработчики препарата показали, что он предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания COVID-19.

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