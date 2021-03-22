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Президент РФ Владимир Путин

Путин заявил, что во вторник привьется от коронавируса

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (271)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210322/34072599/Putin-zayavil-chto-vo-vtornik-privetsya-ot-koronavirusa.html

Владимир Путин объявил, что 23 марта намерен провакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что пройдет вакцинацию от коронавируса во вторник, 23 марта.

При этом он подчеркнул, что вакцинация должна быть абсолютно добровольной.

"Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", – сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

На вопрос, каким препаратом привьется российский президент, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это будет одна из трех российских вакцин.

"Одну из трех наших. Все хорошие и надежные", – цитирует ответ Пескова РИА Новости.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (271)

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