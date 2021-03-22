Путин заявил, что во вторник привьется от коронавируса

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Российский президент Владимир Путин заявил, что пройдет вакцинацию от коронавируса во вторник, 23 марта.
При этом он подчеркнул, что вакцинация должна быть абсолютно добровольной.
"Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", – сказал он на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.
На вопрос, каким препаратом привьется российский президент, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это будет одна из трех российских вакцин.
"Одну из трех наших. Все хорошие и надежные", – цитирует ответ Пескова РИА Новости.
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