"Мы ничего не навязываем" – Путин ответил на заявления ЕК по вакцине

По мнению Путина, заявления членов Еврокомиссии о вакцине "Спутник V" больше походят на лоббирование западными фармкомпаниями своих препаратов.

© Sputnik / Владимир Трефилов Еврокомиссар высказался о перспективах использования "Спутник V" в Европе Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не навязывает свою вакцину, однако высказывания отдельных членов Еврокомиссии вызывают вопрос – чьи интересы они на самом деле поддерживают?

Об этом российский президент заявил во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса, прошедшего в режиме видеоконференции.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата.

"Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем", – прокомментировал данные заявления Путин.

По его словам, в Европе сегодня многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения, сообщает РИА Новости.

"В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос – чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", – добавил Путин.

Подобные действия, отметил глава РФ, – это их собственный выбор.

"Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", – сказал президент России.

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