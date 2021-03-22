17:19 22 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.18
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Доставка вакцины Спутник V. Архивное фото

"Мы ничего не навязываем" – Путин ответил на заявления ЕК по вакцине

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (277)
87 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/0c/33605123.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210322/34075120/my-nichego-ne-navyazyvaem-putin-otvetil-na-zayavleniya-ec-po-vaktsine.html

По мнению Путина, заявления членов Еврокомиссии о вакцине "Спутник V" больше походят на лоббирование западными фармкомпаниями своих препаратов.

Ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Еврокомиссар высказался о перспективах использования "Спутник V" в Европе
КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не навязывает свою вакцину, однако высказывания отдельных членов Еврокомиссии вызывают вопрос – чьи интересы они на самом деле поддерживают?

Об этом российский президент заявил во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса, прошедшего в режиме видеоконференции.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата.

"Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем", – прокомментировал данные заявления Путин.

По его словам, в Европе сегодня многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения, сообщает РИА Новости.

Шприцы на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Военные атташе 50 стран привились вакциной "Спутник V"

"В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос – чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", – добавил Путин.

Подобные действия, отметил глава РФ, – это их собственный выбор.

"Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", – сказал президент России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (277)

По теме

"Безвыходное положение". Кто в ЕС заинтересовался "Спутником V"
Еврокомиссар высказался за организацию производства в ЕС "Спутника V"
Канцлер Германии допустила закупки "Спутника V"

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей
Итоги недели в Молдове: все главные события и заявления в одном видео
Итоги недели в Молдове: все главные события и заявления в одном видео
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться