"Мы ничего не навязываем" – Путин ответил на заявления ЕК по вакцине

Об этом российский президент заявил во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса, прошедшего в режиме видеоконференции.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса "Спутник V", так как в ЕС уже одобрены четыре других препарата.
"Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем", – прокомментировал данные заявления Путин.
По его словам, в Европе сегодня многие не знают, что Россия еще в январе выставила официальную заявку на регистрацию в Европейское агентство по лекарственным средствам, и только 4 марта пришло решение о начале рассмотрения, сообщает РИА Новости.
"В этой связи знаете, что хочется сказать? Мы никому, как я уже только что заметил, ничего не навязываем, но вот когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос – чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас еще чему-то пытаются учить, еще санкции против нас какие-то вводят", – добавил Путин.
Подобные действия, отметил глава РФ, – это их собственный выбор.
"Пожалуйста, пусть делают так, как они считают нужным и целесообразным для того, чтобы реализовать стоящие перед ними задачи", – сказал президент России.
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