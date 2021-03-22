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Президент РФ В. Путин, архивное фото.

Путин: российские вакцины востребованы, несмотря на "небылицы и вбросы"

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (279)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210322/34075431/Putin-rossiyskie-vaktsiny-vostrebovany-nesmotrya-na-nebylitsy-i-vbrosy.html

Президент России провел совещание по вопросам иммунизации от коронавируса и наращивания в стране производства вакцины.

КИШИНЕВ, 22 мар  – Sputnik. Владимир Путин отметил востребованность российских вакцин, несмотря на "умышленную дискредитацию, небылицы и вбросы". Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания по вопросам вакцинации против коронавируса.

Ангела Меркель
© AP Photo / John MacDougall
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Как передает РИА Новости, российский лидер сообщил, что разрешение на применение вакцины "Спутник V" выдали 55 стран мира, и соглашения с теми иностранными производителями, кто будет производить российскую вакцину на своей территории, заключены на 700 миллионов доз в год.

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"География использования российского "Спутника V" активно растет, даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины, различные информационные вбросы, порой откровенные небылицы. Интерес к нашей вакцине проявляют все больше государств по всему миру", - сказал Путин.

Он полагает, что российские фармкомпании должны учитывать этот спрос за рубежом, но безусловным приоритетом должны быть внутренние потребности в препарате.

"Наши фармацевтические компании должны учитывать динамику глобального рынка и спрос на нашу вакцину, с его учетом развивать свои мощности. Но подчеркну - безусловным приоритетом, как и прежде, должны быть наши внутренние потребности, обеспечение вакцинами российских граждан", - отметил он.

Сколько россиян уже получили прививку от коронавируса

Ситуацию с COVID-19 в России удалось стабилизировать, отметил президент и поблагодарил представителей фармацевтических компаний - производителей вакцин, всех сотрудников таких фирм за самоотверженный труд.

"Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией", - заявил Владимир Путин. 

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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Он также привел данные, согласно которым, первую прививку от коронавируса сделали уже 6,3 миллиона россиян, 4,3 миллиона человек вакцинировались полностью.

"Так, в целом по России прививки первым компонентом сделали уже 6,3 миллиона человек, из них 4,3 миллиона граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины", - уточнил он.

Путин назвал российские вакцины абсолютно безопасными и подчеркнул, что ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты. 

"Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что "это безусловный успех наших отечественных ученых и специалистов", которым в кратчайшие сроки удалось решить задачи по развертыванию мощностей для производства вакцин от коронавируса.

"В сложных условиях эпидемии отечественные фармацевтические производители в кооперации с научными институтами смогли в кратчайшие сроки решить целый комплекс задач по развертыванию новых производственных мощностей, необходимых для изготовления вакцин ", - сказал Путин.  

По его словам, на многих площадках работа велась почти круглосуточно, было внедрено современное и высокоэффективное оборудование, созданы передовые биотехнологические производства.

Темпы вакцинации от COVID-19 нужно наращивать и впредь

"Сейчас нам крайне важно продолжить наращивать темпы вакцинации в стране. Для этого нужно направить достаточные объемы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов, и конечно, продолжить информировать людей о том, где, как, в какое время они смогут получить прививку", - также подчеркнул российский лидер.

По его словам, весь процесс должен быть максимально доступным и удобным для граждан страны, особенно для старшего поколения.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (279)

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