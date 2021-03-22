Заболеваемость COVID-19 в мире растет, беспокоит и смертность - ВОЗ

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Пятую неделю подряд растет в мире количество случаев COVID-19, рост смертности от вызванных вирусом осложнений также вызывает озабоченность. Об этом на брифинге в понедельник заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

"Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%", - сказала она.

По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма. Новые случаи выросли на 49% в юго-восточной Азии, в частности, за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост составил 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе - 29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее.

"В целом мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит", - отметила эксперт.

Ван Керкхове указала, что ситуация осложняется давлением, которые ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.

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