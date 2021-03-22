23:56 22 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.18
  • USD17.80
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.

Заболеваемость COVID-19 в мире растет, беспокоит и смертность - ВОЗ

© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (281)
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210322/34081158/Smertnost-ot-COVID-19-v-mire-rastet-VOZ.html

Специалисты Всемирной организации здравоохранения наблюдают рост темпов распространения коронавируса в странах мира.

КИШИНЕВ, 22 мар  – Sputnik. Пятую неделю подряд растет в мире количество случаев COVID-19, рост смертности от вызванных вирусом осложнений  также вызывает озабоченность. Об этом на брифинге в понедельник заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает РИА Новости.

Виктор Кожокару
© Sputnik / Mihai Caraus
Кожокару: как не умереть от COVID-19

"Мы сейчас наблюдаем рост распространение в четырех из пяти регионов ВОЗ. Рост идет пятую неделю подряд по всему миру. За последнюю неделю рост был на 8%", - сказала она.

По ее словам, за последнюю неделю только в Европе был зафиксирован рост заражений на 12%, в основном за счет британского штамма. Новые случаи выросли на 49% в юго-восточной Азии, в частности, за счет роста заражений в Индии. В регионе восточного средиземноморья рост составил 8%, тогда как в западно-тихоокеанском регионе -  29%, в основном за счет заражений на Филиппинах и в Папуа Новой Гвинее.

"В целом мы видим тренд на рост случаев, и это нас беспокоит", - отметила эксперт.

Ван Керкхове указала, что ситуация осложняется давлением, которые ряд стран испытывают в связи с требованием граждан снимать ограничительные меры, неравномерным распределением и нехваткой вакцин, а также появлением новых штаммов COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (281)

По теме

В Европе началась третья волна коронавируса - ЕК
Гинцбург: нужна ли вакцинация переболевшим коронавирусом
В ВОЗ прокомментировали сроки возобновления международных поездок

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Как молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей
Фото: год борьбы с пандемией - испытание для молдавских врачей
Латвия. Красная зона: почему медики боятся рассказывать, что творится в больницах
Видео: "Красная зона": чего боятся латвийские врачи
Новые ограничения из-за COVID-19
Новые запреты из-за COVID-19: это надо знать всем

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться