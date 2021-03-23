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Здание американского посольства в Москве

"Тяжелые отношения". Зачем российскому послу возвращаться в США

© Sputnik / Ilia Pitalev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210323/34086625/tyazhelye-otnosheniya-zachem-rossiyskomu-poslu-vozvraschatsya-v-usa.html

После словесного выпада президента США Джо Байдена против российского коллеги Владимира Путина Москва отозвала посла в Вашингтоне. Такого не случалось с момента ввода советских войск в Афганистан.

Теперь по обе стороны океана гадают, возможен ли публичный диалог глав государств, их беседа с глазу на глаз. Что ждет двусторонние отношения, разбиралась корреспондент РИА Новости Софья Мельничук.

Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Кто виляет Байденом

Посол домой

Представляющий Россию в Вашингтоне Анатолий Антонов прилетел в Москву для консультаций. Они продлятся "столько, сколько нужно", отметили на Смоленской площади. Представитель МИД Мария Захарова даже не вспомнила, когда в последний раз российский посол до окончания полномочий покидал столицу Соединенных Штатов. Впрочем, Антонов вернется в Вашингтон, как только обговорит все необходимые вопросы на родине.

Уже в понедельник их обсуждали на Смоленской площади. Основной — один: как определить пути выправления "пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик"?

"Предстоит большая работа, — заявил сам Антонов. — Необходимо проанализировать ситуацию, в которой мы оказались. Неоднократно российская сторона подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии отношений в той же степени, что наши американские коллеги. Надо сейчас просто определиться".

Пока в Москве проводят ревизию двусторонних контактов, Байден выразил желание поговорить с российским коллегой лично "в какой-то момент", а когда наступит подходящее время — встретиться лично.

Между тем в Белом доме в очередной раз напоминают: отношения новой администрации с Россией будут совершенно иными, нежели в предыдущие четыре года. "Джо Байден не планирует сдерживать обеспокоенность действиями, которые мы рассматриваем как злонамеренные, — будь то данные о вмешательстве в выборы 2020-го или причастность к отравлению Алексея Навального, информация о вознаграждении за американских солдат (в Афганистане) или кибератаки SolarWind", — заявила пресс-секретарь Джен Псаки. В то же время в Госдепе указывали, что готовы сотрудничать с Москвой в сферах, отвечающих американским интересам.

По пути безопасности

Областей для сотрудничества не так много. Единственной срочной задачей Байдена было продление многострадального Договора о стратегических наступательных вооружениях. Переговоры с командой Трампа шли тяжело, американская сторона настаивала на дополнительных условиях и привлечении к разговору Китая, который упорно отказывается присоединяться к диалогу России и США.

Байден, как и обещал, первым делом подписал указ о пролонгации СНВ-3 на пять лет. По его словам, это станет базой для дальнейших переговоров.

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Новость, конечно, хорошая, однако проблемы все равно будут, полагает Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО. Во-первых, пролонгация всего на пять лет и обсуждать дальнейшую судьбу документа все же придется. Во-вторых, СНВ-3 — далеко не всеобъемлющее соглашение. "Договор регулирует стратегические наступательные, но не оборонные вооружения, не регулирует системы средней и меньшей дальности, космос. В общем, много всего остается за кадром", — объясняет эксперт.

Теперь надежда на то, что переговоры продолжатся, как только США сформируют команду. Надо решать, как быть дальше с контролем над вооружениями. "Что делать со стратегическими ядерными силами, и дальше по списку", — уточняет Баклицкий.

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В Москве предлагают выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения. Оно должно учитывать эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. Иными словами, необходимо комплексно рассмотреть проблему, понять, какие факторы на что влияют, и учитывать это при выстраивании баланса.

"Например, если у нас идет сокращение стратегических сил, то нельзя ставить их под угрозу и наращивать системы противоракетной обороны, — продолжает эксперт. — Только когда мы достигнем общего понимания, имеет смысл обсуждать конкретные сюжеты. Пока не ясно, как именно. Возможно, это будет ряд отдельных договоренностей, по ПРО, по ракетам средней и меньшей дальности, по космосу. И все это во взаимосвязи, чтобы получилась комплексная система безопасности".

За пределами вооружений

Другие сферы для сотрудничества тоже есть: мирный космос, изменение климата, взаимодействие на Ближнем Востоке, в Арктике, инфекционные заболевания. Однако прошлый год показал: мировая пандемия не способствует расширению контактов.

В то же время санкционная политика Вашингтона в отношении Кремля ожидаемо активизировалась. Тем более что есть удобный предлог. В Госдепе жестко раскритиковали решение российского суда по Алексею Навальному, посчитав это нарушением прав и "подавлением политического плюрализма".

Президент США Джо Байден в Овальном кабинете в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
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Ограничительные меры не заставили себя ждать. В начале марта Штаты внесли в черный список 14 организаций из-за дела Навального. Все они, по убеждению Белого дома, вовлечены в "разные аспекты производства элементов биологического и химического оружия". Под санкции попали и семь российских чиновников.

Вашингтон, если и заинтересован в развитии отношений, то очень избирательно, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Сразу после вступления нового президента в должность на фоне обсуждения СНВ-3 еще была надежда на интенсивные консультации и движение вперед. Но, по мнению эксперта, сейчас уже ясно: налаживать мосты с Москвой у новой администрации намерений нет. Скандал, связанный с заявлением Байдена и отзывом посла, — это лишь последствие более серьезных проблем.

"Мне кажется, первично здесь то, что американская администрация не ощущает потребности в серьезном общении с Москвой, — говорит Кортунов. — С Китаем встретились (19 марта прошла встреча на высоком уровне на Аляске. — прим. ред.), и переговоры, хоть и неудачные, состоялись. Это свидетельствует о желании взаимодействовать. В российском направлении такого нет".

В то же время некоторые полагают, что слова Байдена скорее были обращены к внутренней аудитории. Возможно, это и так, рассуждает эксперт. В США есть мнение, что Путин собирается тестировать Байдена. Мол, он неконфликтный, склонный к компромиссам, да еще и пожилой, поэтому российский президент будет проводить стратегию эскалации и подвергать коллегу испытаниям. "Если это так и лидер США тоже так считает, тогда его нарочито жесткая и даже хамская риторика призвана продемонстрировать, что с ним такой номер не пройдет", — поясняет Кортунов.

В итоге самый острый вопрос — контроля над вооружениями — на некоторое время отложен в сторону. Вернуться к нему предстоит в ближайшие пять лет, и у Белого дома есть время показать России, как дальше будет идти диалог. Нынешний скандал вряд ли спровоцирует резкое ухудшение отношений. Ведь он — скорее следствие того, в каком состоянии оказались двусторонние связи.

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