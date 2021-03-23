"Тяжелые отношения". Зачем российскому послу возвращаться в США

После словесного выпада президента США Джо Байдена против российского коллеги Владимира Путина Москва отозвала посла в Вашингтоне. Такого не случалось с момента ввода советских войск в Афганистан.

Теперь по обе стороны океана гадают, возможен ли публичный диалог глав государств, их беседа с глазу на глаз. Что ждет двусторонние отношения, разбиралась корреспондент РИА Новости Софья Мельничук.

© AP Photo / Susan Walsh Кто виляет Байденом

Посол домой

Представляющий Россию в Вашингтоне Анатолий Антонов прилетел в Москву для консультаций. Они продлятся "столько, сколько нужно", отметили на Смоленской площади. Представитель МИД Мария Захарова даже не вспомнила, когда в последний раз российский посол до окончания полномочий покидал столицу Соединенных Штатов. Впрочем, Антонов вернется в Вашингтон, как только обговорит все необходимые вопросы на родине.

Уже в понедельник их обсуждали на Смоленской площади. Основной — один: как определить пути выправления "пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик"?

"Предстоит большая работа, — заявил сам Антонов. — Необходимо проанализировать ситуацию, в которой мы оказались. Неоднократно российская сторона подчеркивала, что мы заинтересованы в развитии отношений в той же степени, что наши американские коллеги. Надо сейчас просто определиться".

Пока в Москве проводят ревизию двусторонних контактов, Байден выразил желание поговорить с российским коллегой лично "в какой-то момент", а когда наступит подходящее время — встретиться лично.

Между тем в Белом доме в очередной раз напоминают: отношения новой администрации с Россией будут совершенно иными, нежели в предыдущие четыре года. "Джо Байден не планирует сдерживать обеспокоенность действиями, которые мы рассматриваем как злонамеренные, — будь то данные о вмешательстве в выборы 2020-го или причастность к отравлению Алексея Навального, информация о вознаграждении за американских солдат (в Афганистане) или кибератаки SolarWind", — заявила пресс-секретарь Джен Псаки. В то же время в Госдепе указывали, что готовы сотрудничать с Москвой в сферах, отвечающих американским интересам.

По пути безопасности

Областей для сотрудничества не так много. Единственной срочной задачей Байдена было продление многострадального Договора о стратегических наступательных вооружениях. Переговоры с командой Трампа шли тяжело, американская сторона настаивала на дополнительных условиях и привлечении к разговору Китая, который упорно отказывается присоединяться к диалогу России и США.

Байден, как и обещал, первым делом подписал указ о пролонгации СНВ-3 на пять лет. По его словам, это станет базой для дальнейших переговоров.

Новость, конечно, хорошая, однако проблемы все равно будут, полагает Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО. Во-первых, пролонгация всего на пять лет и обсуждать дальнейшую судьбу документа все же придется. Во-вторых, СНВ-3 — далеко не всеобъемлющее соглашение. "Договор регулирует стратегические наступательные, но не оборонные вооружения, не регулирует системы средней и меньшей дальности, космос. В общем, много всего остается за кадром", — объясняет эксперт.

Теперь надежда на то, что переговоры продолжатся, как только США сформируют команду. Надо решать, как быть дальше с контролем над вооружениями. "Что делать со стратегическими ядерными силами, и дальше по списку", — уточняет Баклицкий.

В Москве предлагают выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения. Оно должно учитывать эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. Иными словами, необходимо комплексно рассмотреть проблему, понять, какие факторы на что влияют, и учитывать это при выстраивании баланса.

"Например, если у нас идет сокращение стратегических сил, то нельзя ставить их под угрозу и наращивать системы противоракетной обороны, — продолжает эксперт. — Только когда мы достигнем общего понимания, имеет смысл обсуждать конкретные сюжеты. Пока не ясно, как именно. Возможно, это будет ряд отдельных договоренностей, по ПРО, по ракетам средней и меньшей дальности, по космосу. И все это во взаимосвязи, чтобы получилась комплексная система безопасности".

За пределами вооружений

Другие сферы для сотрудничества тоже есть: мирный космос, изменение климата, взаимодействие на Ближнем Востоке, в Арктике, инфекционные заболевания. Однако прошлый год показал: мировая пандемия не способствует расширению контактов.

В то же время санкционная политика Вашингтона в отношении Кремля ожидаемо активизировалась. Тем более что есть удобный предлог. В Госдепе жестко раскритиковали решение российского суда по Алексею Навальному, посчитав это нарушением прав и "подавлением политического плюрализма".

Ограничительные меры не заставили себя ждать. В начале марта Штаты внесли в черный список 14 организаций из-за дела Навального. Все они, по убеждению Белого дома, вовлечены в "разные аспекты производства элементов биологического и химического оружия". Под санкции попали и семь российских чиновников.

Вашингтон, если и заинтересован в развитии отношений, то очень избирательно, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Сразу после вступления нового президента в должность на фоне обсуждения СНВ-3 еще была надежда на интенсивные консультации и движение вперед. Но, по мнению эксперта, сейчас уже ясно: налаживать мосты с Москвой у новой администрации намерений нет. Скандал, связанный с заявлением Байдена и отзывом посла, — это лишь последствие более серьезных проблем.

"Мне кажется, первично здесь то, что американская администрация не ощущает потребности в серьезном общении с Москвой, — говорит Кортунов. — С Китаем встретились (19 марта прошла встреча на высоком уровне на Аляске. — прим. ред.), и переговоры, хоть и неудачные, состоялись. Это свидетельствует о желании взаимодействовать. В российском направлении такого нет".

В то же время некоторые полагают, что слова Байдена скорее были обращены к внутренней аудитории. Возможно, это и так, рассуждает эксперт. В США есть мнение, что Путин собирается тестировать Байдена. Мол, он неконфликтный, склонный к компромиссам, да еще и пожилой, поэтому российский президент будет проводить стратегию эскалации и подвергать коллегу испытаниям. "Если это так и лидер США тоже так считает, тогда его нарочито жесткая и даже хамская риторика призвана продемонстрировать, что с ним такой номер не пройдет", — поясняет Кортунов.

В итоге самый острый вопрос — контроля над вооружениями — на некоторое время отложен в сторону. Вернуться к нему предстоит в ближайшие пять лет, и у Белого дома есть время показать России, как дальше будет идти диалог. Нынешний скандал вряд ли спровоцирует резкое ухудшение отношений. Ведь он — скорее следствие того, в каком состоянии оказались двусторонние связи.

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