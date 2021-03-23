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Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).

Подана заявка на участие "Спутника V" в программе COVAX

© Sputnik / Павел Бедняков
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (288)
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Sputnik Молдова
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Российский производитель вакцины от коронавируса отметил, что в приоритете по-прежнему будут поставки "Спутника V" в страны напрямую.

КИШИНЕВ, 23 мар  – Sputnik. Заявку на участие вакцины "Спутник V" в международной программе COVAX подал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом во вторник заявил директор фона Владимир Примак, передает РИА Новости.

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"РФПИ находится в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения. Также подана заявка на участие в программе COVAX", - сказал он во время конференции "Спутник V" в Европе: перспективы производства и применения российской вакцины".

 

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Ранее Глава фонда Кирилл Дмитриев заявлял, что РФПИ рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но приоритетом будут поставки российской вакцины "Спутник V" в государства напрямую.

Вакцина "Спутник V" одобрена в 56 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Условия программы предусматривают, что страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

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© Sputnik / Iliya Pitalev
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Молдова подала заявку на платформу COVAX 9 декабря 2020 года,  чтобы претендовать на получение вакцины против COVID-19. 

5 марта в республику доставили первую партию вакцины через платформу COVAX  - 14 400 доз препарата AstraZeneca производства Южной  Кореи. Позже, 19 марта, Молдова получила посредством этой платформы 24 570 доз вакцины Pfizer.

Ранее, 26 февраля, Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V". Так, ведомство сообщило о принятом решении авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (288)

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