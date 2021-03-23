Российская вакцина от коронавируса "КовиВак" поступит в гражданский оборот

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Начало первых поставок вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной в Центре им. М.П.Чумакова, ожидается 28 марта. Об этом рассказала первый вице-премьер Татьяна Голикова в интервью RT.

© Photo : ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова Упаковка российской вакцины "КовиВак"

Ранее разработчик заявил, что уже сейчас на складе находится порядка 100 тысяч доз третьей российской вакцины против COVID-19. В ближайшее время производитель планирует довести производство до полумиллиона доз в месяц.

В России сейчас можно вакцинироваться "Спутником V" — первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6%, она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском Центре "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Он тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.

Третью вакцину создали в Центре имени Чумакова РАН, ее зарегистрировали в России 20 февраля. "КовиВак" основана на "убитом" вирусе SARS-CoV-2 и, по словам специалистов, демонстрирует эффективность при тестировании на добровольцах.

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