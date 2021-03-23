Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии

СК России признал потерпевшими сестер Хачатурян по делу о насилии со стороны их отца, Михаила Хачатуряна.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. О том, что сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца, сообщил адвокат одной из сестер – Ангелины – Алексей Паршин.

"Сегодня официально ознакомили всех девушек с постановлением о возбуждении уголовного дела. Они признаны потерпевшими", — сказал он РИА Новости.

Ранее Следственный комитет (СК) РФ возбудил против Михаила Хачатуряна уголовное дело сразу по трем статьям: "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Истязание".

Резонансное убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года: в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего – Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Об убитом известно, что он причинял дочерям "физические и психические страдания".

Защита настаивает, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии освободили от электронных браслетов.

Адвокаты сестер утверждают, что отец подвергал дочерей сексуальному насилию. Другие родственники Михаила Хачатуряна настаивают, что это неправда. В конце прошлого года они выступили с инициативой возбудить уголовное дело против убитого (это возможно по закону), чтобы опровергнуть подозрения в изнасилованиях.

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