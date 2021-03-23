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Высотное здание на площади Красных ворот (справа) в Москве

Руководители антитеррористических центров стран СНГ соберутся в Москве

© Sputnik / Alexander Vilf
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210323/34093939/Rukovoditeli-antiterroristicheskikh-tsentrov-stran-SNG-soberutsya-v-Moskve.html

Отдельной темой для обсуждения станет проведение совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ.

КИШИНЕВ, 23 мар  – Sputnik. Совещание руководителей (начальников штабов) национальных антитеррористических центров (АТЦ) государств-участников СНГ состоится в Москве 26 марта, сообщает пресс-бюро АТЦ СНГ.

Сотрудники подразделений специального назначения. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Igor Zarembo
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Как пишет РИА Новости, тема совещания - "Вопросы борьбы с терроризмом в рамках СНГ в условиях трансформации угроз национальной безопасности".

Участники совещания в формате видеоконференции обсудят тенденции и факторы, влияющие на безопасность их стран, а также "сформируют прогноз развития обстановки на краткосрочную перспективу и определят приоритетные направления сотрудничества органов безопасности и спецслужб по борьбе с терроризмом и экстремизмом".

Проведение совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-участников СНГ "Каспий-Антитеррор 2021" станет отдельной темой для обсуждения.

В работе совещания планируется участие представителей компетентных органов девяти государств СНГ, в том числе Республики Молдова. помимо нашей страны, на форуме встретятся участники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, представители исполнительного комитета СНГ, министерств обороны и иностранных дел России.

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