Решение ЕС ограничить экспорт вакцин от COVID-19 разочаровало главу ВТО

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Разочарование в связи с введенными в Евросоюзе ограничениями на экспорт вакцин от COVID-19 выразила Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Она аткже заявила, что находится в контакте с ЕС по этому вопросу, передает РИА Новости.

"Я открыто заявила, что разочарована, особенно в связи с тем фактом, что они продлили его (ограничение – ред.) после марта. Тридцать первое марта декларировалось как дата прекращения действия (ограничения - ред.), а теперь оно продлено до июня", - сказала Оконджо-Ивеала на онлайн-конференции ВТО.

Гендиректор организации добавила, что обсуждает с представителями ЕС введенную меру, и подчеркнула, что экспортные ограничения должны носить временный характер.

О продлении режима контроля экспорта из ЕС вакцин против коронавируса во вторник сообщила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует продлить этот режим до конца июня. Сам механизм получил одобрение Еврокомиссией в конце января как реакция на задержки в их поставках в страны ЕС. В рамках этого механизма страна ЕС принимает решение о возможности экспорта препарата, а Еврокомиссия утверждает или отклоняет такое решение.

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При этом Еврокомиссия ранее неоднократно сообщала, что Евросоюз сможет делиться с третьими странами частью приобретаемых для себя вакцин. Поэтому из экспортного механизма исключены порядка 90 государств. Это, в том числе, страны-соседи ЕС, балканские государства. Срок действия механизма должен истечь в конце марта.

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