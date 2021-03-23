Президент России сделал прививку от COVID-19

Информацию о том, что Владимир Путин привился от коронавируса, сообщила пресс-служба российского лидера.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, после вакцинации чувствует себя хорошо, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - рассказал Песков.

О своем решении привиться 23 марта Владимир Путин сообщил днем ранее, подчеркнув, что вакцинация как процесс должна быть абсолютно добровольной.

"Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", – сказал он 22 марта на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

Какой именно вакциной привьется Путин, не сообщалось. Было отмечено, что это будет один из трех российских препаратов.

При этом российский лидер подчеркнул, что процедура вакцинации не будет публичной. Дмитрий Песков сообщил, что глава государства и так "многое предпринимает для продвижения российских вакцин", так что фото и видео распространять не планируют.

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