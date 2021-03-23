В СНГ будут обмениваться данными о поддержке туристических отраслей

Решение об актуальности таких контактов, учитывая пандемию, было принято на заседании рабочей группы по реагированию на вызовы в туристической сфере при Совете по туризму государств - участников СНГ.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Страны СНГ будут обмениваться информацией о мерах по поддержке национальных туристических отраслей в условиях пандемии коронавируса COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба исполкома Содружества, передает РИА Новости.

"Органы госуправления в области туризма государств - участников Содружества Независимых Государств будут регулярно обмениваться информацией о мерах по поддержке национальных туристических отраслей в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении на сайте исполкома.

Решение было принято на заседании рабочей группы по реагированию на вызовы в туристической сфере при Совете по туризму государств - участников СНГ, первое заседание которой прошло 23 марта в режиме видеоконференции.

Отмечается, что в заседании участвовали представители Армении, Белоруссии, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и исполнительного комитета СНГ. По мнению представителей государств, обмен опытом будет способствовать преодолению последствий кризиса рынка туристических услуг, вызванного пандемией.

На заседании членам рабочей группы рекомендовали помочь проинформировать заинтересованные национальные туристические организации об опыте стран Содружества в принятии ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, и мер поддержки сферы туризма. Также членов группы призвали использовать свои контакты для оперативного решения вопросов, связанных с взаимодействием в туристической сфере заинтересованных государств.

Следующее заседание рабочей группы планируется провести в мае, накануне очередного заседания Совета по туризму стран СНГ.

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