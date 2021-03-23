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Британские полицейские возле Элизабет-Тауэр (Биг-Бен) у здания парламента в Лондоне

Штраф за выезд без причины: сколько тысяч фунтов возьмут с британцев

© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (295)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210323/34097192/Shtraf-za-vyezd-bez-prichiny-skolko-tysyach-funtov-vozmut-s-britantsev.html

Жителей Великобритании, выезжающих за рубеж без уважительной причины, будут штрафовать на несколько тысяч фунтов.

КИШИНЕВ, 23 мар  – Sputnik. На текущей неделе в Британии планируется принять законопроект в рамках "дорожной карты" по COVID-19, по которому выезжающих за рубеж без уважительной причины жителей страны будут штрафовать на 5 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы британского парламента.

Люди в защитных масках проходят мимо магазина нижнего белья во время карантина в Ницце, Франция
© REUTERS / Eric Gaillard
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Ожидается, что правила вступят в силу с 29 марта, когда начнется второй этап "дорожной карты". Среди уважительных причин - работа, учеба, юридические, судебные обязательства или голосование, переезд или сделки с недвижимостью, состояние здоровья, посещение умирающего родственника, близкого друга или похороны, а также вступление в брак или посещение свадьбы близкого родственника.

В соответствии с планом британского правительства по ослаблению ограничений в связи с коронавирусом, британцы смогут свободно выезжать за границу на отдых не ранее 17 мая. Сейчас  в Соединенном королевстве действует третий по счету локдаун, запрещающий зарубежные поездки. Граждане, вернувшиеся из стран с повышенным риском заражения COVID-19, обязаны проходить карантин в специальных отелях.

Ранее также сообщалось, что британское правительство к августу планирует разделить все страны на три группы в зависимости от угрозы заражения более опасными штаммами коронавируса в преддверии летнего туристического сезона. В красный список войдут те страны, по прибытии из которых британцы будут обязаны пройти самоизоляцию. В зеленый список - страны, которые жители Великобритании смогут посещать без ограничений по возращению. Желтый список будет состоять из стран, вернувшись из которых к гражданам будут применяться и те, и другие меры.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (295)

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