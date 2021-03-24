Конфуз с главой Минобороны Румынии, или Как в Сеть попали "секретные" данные

На странице министра обороны Румынии в соцсети была опубликована фотография, на которой видны коды доступа и телефоны для видеосвязи. После того как пресса заметила этот любопытный снимок, фото из профайла чиновника исчезло.

БУХАРЕСТ, 24 мар – Sputnik. Любопытная история произошла с главой Минобороны Румынии Николае Чукэ. Либо сам чиновник, либо его подчиненный, отвечающий за ведение социальных сетей, опубликовал на странице министра в Facebook фотографию с заседания Минобороны в режиме видеоконференции. На снимке видна доска, на которой написаны пароли доступа, кодовые имена и номера телефонов, используемых военными для онлайн-общения с национальными и международными структурами, сообщает ro.sputnik.md со ссылкой на Știri pe surse.

© Photo : Facebook / Ana Poenariu Fotografie postată pe Facebook de ministrul român al Apărării

Пост выложили в Сеть после визита в Академию сухопутных войск имени Николае Бэлческу в Сибиу.

"Вместе с начальником Гнштаба генерал-лейтенантом Даниэлом Петреску представили парламентариям задачи, приоритеты и программы материального обеспечения армии Румынии – текущие и на перспективу", – написал Чукэ на своей странице в Facebook, сопроводив таким текстом снимки, в числе которых была и фотография с "секретной" информацией.

После того как пресса указала на ошибку, фото с этими данными исчезло со страницы министра. Однако прошло достаточно времени, чтобы этот инцидент с главой Минобороны стал темой для обсуждений, а фотография разлетелась по всей Сети.

В Министерстве обороны Румынии уточнили, что речи о нарушении безопасности нет, данные на снимке использовались лишь для доступа к платформе, где делается запись для вакцинации в Сибиу.

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