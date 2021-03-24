Более четверти опрошенных французов хотели бы привиться "Спутником V"

Опрос, проведенный для Sputnik старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, показал, что практически четверть респондентов желают привиться российским препаратом.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Более четверти жителей Франции хотели бы вакцинироваться "Спутником V". Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией IFop специально для Sputnik.

© Sputnik Французы и вакцины против COVID

Исследование показало, что 26% респондентов готовы привиться, в случае если будет обеспечен доступ и к российской вакцине.

При этом "Спутник V" хотели бы получить и те, кто уже вакцинировался другими препаратами, об этом заявил 41% опрошенных.

Отмечается, что "Спутником V" в большей степени заинтересовались те, кто занимает руководящие должности, а также сторонники левых партий.

Также третья часть участников опроса (34%) считает введение ограничительных мер более пагубным для общественной жизни экономики, чем сама пандемия. Чаще других против жесткого локдауна выступали респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Исследование провела компания IFop — старейшая организация во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. Опрос проводился по самостоятельной онлайн-анкете с 17 по 18 марта 2021 года, в нем приняли участие 1009 французов старше 18 лет. Выборка участников обеспечивалась квотным методом по полу, возрасту, профессии опрашиваемых, а также по региону. Максимальная ошибка для данных по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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