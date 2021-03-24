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Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.

Более четверти опрошенных французов хотели бы привиться "Спутником V"

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (297)
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Sputnik Молдова
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Опрос, проведенный для Sputnik старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, показал, что практически четверть респондентов желают привиться российским препаратом.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Более четверти жителей Франции хотели бы вакцинироваться "Спутником V". Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией IFop специально для Sputnik.

Французы и вакцины против COVID
© Sputnik
Французы и вакцины против COVID

Исследование показало, что 26% респондентов готовы привиться, в случае если будет обеспечен доступ и к российской вакцине.

При этом "Спутник V" хотели бы получить и те, кто уже вакцинировался другими препаратами, об этом заявил 41% опрошенных.

Отмечается, что "Спутником V" в большей степени заинтересовались те, кто занимает руководящие должности, а также сторонники левых партий.

Также третья часть участников опроса (34%) считает введение ограничительных мер более пагубным для общественной жизни экономики, чем сама пандемия. Чаще других против жесткого локдауна выступали респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Доставка вакцины Спутник V. Архивное фото
© Sputnik / Илья Питалев
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Исследование провела компания IFop — старейшая организация во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. Опрос проводился по самостоятельной онлайн-анкете с 17 по 18 марта 2021 года, в нем приняли участие 1009 французов старше 18 лет. Выборка участников обеспечивалась квотным методом по полу, возрасту, профессии опрашиваемых, а также по региону. Максимальная ошибка для данных по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (297)

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