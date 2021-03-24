Как переносят вакцинацию от COVID-19 онкобольные, рассказали в Минздраве РФ

Российский врач-онколог рассказал, можно ли вакцинироваться от коронавируса пациентам с онкозаболеваниями.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Вакцинацию от коронавируса онкологические больные переносят почти без побочных эффектов, но перед прививкой лучше посоветоваться с онкологом. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн, передает РИА Новости.

"Неплохо переносят пациенты. И вот с такой длительной ремиссией, как 10 лет, можно делать", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли проводить вакцинацию от коронавируса онкобольным.

Каприн уточнил, что все онкозаболевания хронические, соответственно, такие пациенты обычно наблюдаются у определенной группы врачей, и только они видит, насколько ремиссия стойкая.

"Прежде чем пойти привиться, надо посоветоваться с онкологом, который наблюдает, и, я думаю, будет принято правильное решение. Но при длительной стабилизации и ремиссии мы видим, что больные переносят очень достойно, практически без побочных каких-то эффектов вакцинацию", - добавил специалист.

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