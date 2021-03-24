Вакцина "Спутник V" стала самой узнаваемой в мире - исследование

В исследовании приняли участие более девяти тысяч жителей Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала самой узнаваемой среди участников опроса, проведенного британской компанией YouGov в развивающихся странах. Результаты привел Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), участвовавший в разработке препарата и продвигающий его на зарубежные рынки, пишет РИА Новости.

Семь из десяти опрошенных (74 процента) знают о "Спутнике". Всего в исследовании участвовали более девяти тысяч жителей Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии. В этих странах, подчеркивается в пресс-релизе, проживает более двух миллиардов человек, или свыше четверти населения Земли.

"По итогам опроса 54 процента респондентов назвали Россию государством — производителем вакцины, вызывающим наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию (второе и третье место соответственно)", — отмечается в исследовании.

На втором месте по узнаваемости расположилась вакцина Pfizer/BioNTech (о ней слышали 69 процентов опрошенных), на третьем — препарат AstraZeneca и Оксфордского университета (60 процентов).

Авторы исследования также отметили, что из определившихся с выбором каждый третий участник исследования (33,2 процента) готов вакцинироваться "Спутником V". Так, по этому показателю в лидерах оказались "Спутник V" и Pfizer/BioNTech (36,6 процента). На третьем месте китайская вакцина SinoVac (26,5 процента).

"Результаты опроса YouGov в различных регионах мира в очередной раз демонстрируют высокое доверие респондентов к России как производителю вакцин и к вакцине "Спутник V". Благодаря выдающимся достижениям российской науки вакцина "Спутник V" спасает жизни людей по всему миру, ее одобрили более чем 50 стран", — прокомментировал результаты исследования глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее социологическая компания IFop провела аналогичный опрос во Франции. Его итоги показали, что более четверти жителей (26 процентов) хотели бы сделать прививку российским препаратом.

Летом прошлого года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Центром имени Гамалеи и производимую вместе с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" имеет торговое наименование "Спутник V".

Согласно результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность препарата составила 91,6 процента.

"Спутник V" зарегистрировали уже более 50 стран, в том числе Республика Молдова, Белоруссия, Аргентина, Сербия, Венгрия, Иран, ОАЭ, Республика Гвинея. Вакцина также находится в стадии экспертной оценки в Европе.

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В нашей стране о регистрации российского препарата Агентство по лекарствам и медицинским изделиям сообщило 26 февраля. По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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