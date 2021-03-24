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Паспорт вакцинации против COVID-19

Вице-президент ЕК рассказал, чем странам ЕС могут помочь COVID-сертификаты

© AFP 2021 / JOEL SAGET
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (306)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210324/34112600/Vitse-prezident-EK-rasskazal-chem-stranam-ES-mogut-pomoch-COVID-sertifikaty.html

По мнению высокопоставленного еврочиновника, подобного рода документы могут положительно сказаться на мобильности внутри ЕС.

КИШИНЕВ, 24 мар  – Sputnik. Восстановить полную свободу передвижения внутри ЕС может введение в Евросоюзе COVID-сертификатов, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, выступая в Европарламенте, передает РИА Новости.

"Сертификаты помогут восстановить странам ЕС полную свободу передвижения", - сказал он.

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© AP Photo / Wang Xiao/Xinhua
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Еврокомиссия в середине марта предложила ввести в Евросоюзе "цифровые зеленые сертификаты" по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса, то есть имеет антитела. Цель документа - облегчить перемещение жителей союза внутри ЕС. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона. При этом ЕК предлагает сделать так, чтобы наличие прививки от COVID-19 не было бы обязательным условием для путешествий.

Еврокомиссия предлагает внедрить такие сертификаты к середине июня. Использование этих документов внутри Евросоюза должно быть приостановлено после того, как Всемирная организация здравоохранения отменит международную чрезвычайную ситуацию, вызванную коронавирусом.

Предложения по COVID-сертификатам еще должны одобрить Совет стран ЕС и Европарламент.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По всему миру были введены жесткие ограничения на пребывание в общественных местах, а за нарушение режима самоизоляции применялись наказания. Во многих странах режим ограничений действует и сейчас.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (306)

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