В гражданский оборот вышла третья российская вакцина от COVID-19 - "КовиВак"

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Упаковку первой партии ампул новой вакцины от коронавируса "КовиВак" запустил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, пишет РИА Новости. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

"Таким образом, третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах", — сказано в релизе.

Предельная отпускная цена вакцины составляет 4330 рублей за десять ампул. В Центре Чумакова хорошо оценивают уровень антител у добровольцев и планируют осенью подать документы в ВОЗ на переквалификацию.

Валерий Фальков вручил ведомственные награды сотрудникам Центра имени Чумакова, участвовавшим в разработке и производстве "КовиВак".

"Мне особенно приятно сегодня вручить награды большой части коллектива Центра имени Чумакова и поздравить их с замечательным результатом. И я бы хотел сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за ваш самоотверженный труд, за вашу слаженную работу", - сказал Фальков.

По его словам, часть сотрудников Центра имени Чумакова также будет представлена и к государственным наградам.

"КовиВак" — это так называемая цельновирионная вакцина. Она основана на вирусе SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию.

© Sputnik / Chumakov research institute Вакцина против коронавирусной инфекции "КовиВак" Центра имени Чумакова

Такие препараты содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег штамм, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

Регистрация "КовиВака" прошла в феврале, до конца года планируется произвести не менее десяти миллионов доз.

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